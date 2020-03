Els Mossos d’Esquadra han interposat a l’Alt Urgell una denúncia contra un conductor, resident a Andorra, per circular fora dels pocs supòsits en què es pot fer desplaçaments amb cotxe en el marc de l’actual estat d’alarma pel coronavirus.

Segons ha informat la policia, agents dels Mossos van interceptar un tot terreny en una pista forestal de la comarca a prop d’Andorra, ja en territori català. En ser preguntat pel motiu d’aquest desplaçament fora de carretera, el conductor els va respondre que volia anar a Barcelona per veure la seva parella.

Cal recordar que aquests dies a la frontera del riu Runer s’ha establert controls molt estrictes i només s’hi permet circular en determinats supòsits, com ara tornar al domicili habitual, ser treballador fronterer, transport de mercaderies o bé haver d’anar a una visita mèdica.

Unes 150 denúncies per activitats a l’aire lliure

A nivell més general, els Agents Rurals de Catalunya han comunicat que les darreres dues setmanes ja han interposat prop de 150 denúncies per incomplinents de l’ordre de no fer activitats al medi natural. El cos recorda que entre les activitats no permeses aquests dies hi ha senderisme, ciclisme, escalada, esquí, caiac, fotografia, caça i pesca, juntament amb dinars de camp o focs d’esbarjo.

El passat dia 15 els rurals ja van tancar els accessos a tots els espais naturals, molts dels quals són al Pirineu. Tot i això, la seva principal preocupació ara són les àrees naturals situades més a prop de les principals àrees urbanes, com ara Barcelona, el Vallès, Girona i Tarragona, perquè és on més gent pot intentar esquivar el confinament tot aprofitant la proximitat als seus domicilis. Per això, han advertit que també han començat a fer vigilància amb helicòpters.