DenunciAND espera una gran mobilització pel dret a l’habitatge

Cartell de la mobilització per un habitatge digne (DenunciAND)

DenunciAND, la plataforma que impulsa, aquest dimarts, 31 d’octubre, la mobilització ciutadana pel dret a l’habitatge, creu que hi haurà una assistència significativa. S’indica que al grup de Telegram creat per a la convocatòria de la protesta hi ha unes 700 persones. El punt de trobada serà la plaça de la Rotonda, a Andorra la Vella, a les 19:30 hores

Des de DenuncianAND han donat a conèixer les seves reivindicacions a través de les xarxes socials. Unes reivindicacions que passen pel dret a un habitatge digne i tot qualificant les formes de fer de l’Executiu “d’avaricioses i egoistes”.





El programa facilitat per l’organització

19.30 hores. Trobada plaça de la Rotonda, Andorra la Vella.

A la crida de DenunciAND s’assenyala que “es poden portar castanyes o símil (per a representar la castanya de gestió dels nostres polítics)”.

20.45 hores. Dissolució de la trobada.

En tractar-se d’una concentració ciutadana, creada sota cap paraigua d’entitats oficials, grups o persones a títol personal, no hi haurà parlaments previstos per part de @DenunciAND, qui vulgui -indica l’organització- “tindrà la llibertat de prendre la paraula, llegir un manifest, fer una crida o soroll”.

Per altra banda, els impulsors de la concentració, demanem la màxima responsabilitat, educació i pacifisme i volen “demostrar als amos qui té l’autèntica classe. Ja tindrem temps de fer més coses”.

Els organitzadors també animen els participants a portar pancartes, fulls o elements reivindicatius similars per a fer-se veure.





DenunciAND

Els impulsors de la plataforma assenyalen que “volem continuar fent la nostra tasca de denúncies, en qualsevol àmbit, educació, urbanisme, sanitat, justícia, sanitat laboral, etc. Tot des del cor. La nostra filosofia és senzilla, som una eina, i creiem que les majories primer han de protegir les minories silenciades”.

Finalment, asseguren que queden més reivindicacions, molt per a fer i animen “a crear grups, associacions, a remenar (si sou de partits, remeneu les cúpules), a denunciar oficialment i lluitar amb i per a tot, no pensar en un país a quatre anys sinó en una Andorra a dècades vista, per a andorrans acabats d’arribar i de sempre, un microestat que per condicions geogràfiques, demogràfiques i històriques, hauria de ser un referent d’excel·lència social i ètica i no d’uns passaports black edition”, manifesten els impulsors de DenunciAND.