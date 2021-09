Encamp obre un concurs d’idees per la dinamització dels entorns del llac d’Engolasters

El Comú d’Encamp ha obert un concurs d’idees per a la dinamització dels entorns del llac d’Engolasters i del camí de les Pardines, 365 dies de l’any, amb la voluntat d’aconseguir la creació d’un projecte que repercuteixi en la dinamització econòmica i turística d’Encamp, tenint en compte els criteris de sostenibilitat, viabilitat econòmica i adreçat a un turisme de qualitat i respectuós amb l’entorn i la natura.

La zona, els voltants del llac d’Engolasters i del camí de les Pardines, compta amb un total de més de 200 ha, que cal tenir en compte per presentar la proposta. Caldrà incloure entre la documentació a presentar un resum del projecte, un estudi de mercat, un pla de màrqueting, la descripció de l’equip humà necessari per al seu desenvolupament i el corresponent pla financer.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “animem a les empreses a presentar-se al concurs d’idees perquè pugui néixer un projecte innovador, atractiu i respectuós amb l’entorn per aquesta zona d’Encamp, més enllà de l’estiu“.

El concurs d’idees és anònim i per tant, caldrà presentar-lo amb un lema identificatiu, abans de les 11 h del dia 31 de gener de 2022. Els criteris que es tindran en compte per part del jurat, format per representants polítics de tots els grups comunals i de tècnics relacionats en la matèria, seran la imatge i la innovació de l’espai lúdic i recreatiu, la mobilitat, accessibilitat, funcionalitat i connexió, la sostenibilitat ambiental i ecològica, la integració amb l’entorn, i finalment, la viabilitat del projecte.

Els premis del concurs d’idees seran de 12.000 euros per a la proposta guanyadora i de 8.000€ i 5.000€ per a la segona i tercera.