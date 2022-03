Demostració de drons per analitzar els fenòmens meteorològics

El Drone Lab, ubicat a la caserna central de Bombers de Santa Coloma, és la secció d’Andorra Recerca + Innovació que conjuntament amb institucions del país, com el Cos de Bombers, donen suport a nivell logístic i operacional en projectes de recerca i innovació que facin ús d’aeronaus no tripulades a Andorra.

Aquest dilluns 28 de març va tenir lloc una demostració de vol d’una aeronau no tripulada equipada amb sensors per mesurar variables meteorològiques per part de l’empresa suïssa Meteomatics. L’operació de vol es va realitzar des de la caserna central de Bombers de Santa Coloma durant diferents franges horàries. Es van fer observacions durant el matí amb les primeres llums del dia i a la tarda amb la posta de sol.

Laura Trapero, responsable de l’organització, destaca que “actualment l’evolució tecnològica dels drons ofereix una oportunitat única de vol per explorar l’atmosfera a altituds de fins a 6 km i a zones d’orografia complexa com els Pirineus on no es realitzen radiosondatges.”

La finalitat del vol és conèixer el potencial de l’ús de les aeronaus per a l’estudi de la capa límit planetària en zones urbanitzades amb orografia complexa, com la vall central d’Andorra. La identificació de l’estructura vertical de l’atmosfera és clau per a la predicció meteorològica d’alguns fenòmens com les inversions tèrmiques, la formació de tempestes, el límit pluja-neu; i també en àmbits com la qualitat de l’aire, el comportament d’incendis forestals, o la provisió d’informació per activitats d’aeronàutica, entre moltes d’altres.

A més de la demostració de vol amb la presa de dades, s’ha comptat amb una sessió informativa. Com a introducció, s’han presentat els projectes actualment actius del Drone Lab i la flota d’aeronaus no tripulades disponibles per donar suport als diferents departaments de Govern. Finalment, l’empresa Meteomatics ha presentat les diferents aplicacions i avantatges de treballar amb un dron a tots els principals actors i pilots del país.