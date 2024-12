Demòcrates: “Un pressupost que continua acompanyant la ciutadania invertint en infraestructures, salut i educació”

Jordi Jordana durant la seva intervenció (Demòcrates)

El Grup Parlamentari Demòcrata ha votat aquest dijous desfavorablement a les esmenes a la totalitat al projecte de llei del pressupost de l’exercici 2025, presentades per Concòrdia, el Grup Socialdemòcrata i Andorra Endavant. “Un rebuig clar i contundent tenint en compte que el pressupost, que plasma els reptes i prioritats del país per al 2025, però també per als anys següents, continua fent front de manera ferma a la problemàtica de l’habitatge i continua protegint el poder adquisitiu de la ciutadania“, ha defensat el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana. A més, “ho fa sense deixar d’invertir en infraestructures clau, i preservant la qualitat del sistema de salut i l’educatiu“.

Pel que fa a l’habitatge, Jordana ha ressaltat els 23,3 milions d’euros per a la creació d’un parc públic d’habitatge que permetrà, abans de finalitzar la legislatura, “oferir als nostres ciutadans prop de mig miler de pisos de lloguer a preu assequible”. També ha recordat que la quantia es troba molt per sobre del compromís d’invertir 12 milions anuals que es va aprovar per unanimitat al Consell General a través d’una proposta de resolució presentada per Concòrdia.

En relació al poder adquisitiu, el president Demòcrata ha fet esment dels 9,2 milions per a garantir el transport públic gratuït, “un milió més que l’exercici precedent, el que demostra l’èxit de la mesura presa pel Govern”, mesura que permet a les famílies “destinar aquest recurs a d’altres prioritats bàsiques”. O els 42,6 milions d’euros per a ajuts socials, partida que s’incrementa en 8,3 milions respecte a l’exercici 2024.

En matèria de salut, ha destacat els 6,5 milions per a la remodelació de les instal·lacions de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com els 100 milions que es destinen per al Ministeri competent, el que en rep més de tot el Govern. El segon és Educació, i dins d’aquest es destinarà una partida d’1,5 milions a l’ampliació de la Universitat d’Andorra, “consolidant així l’educació superior al nostre país”, deia Jornada.

Finalment i pel que a la inversió en infraestructures, aquestes, “queden exemplificades en els 6,9 milions per a la desviació de la Massana-Ordino, els 4,1 milions per a la de Sant Julià de Lòria, els 0,5 milions per a l’ampliació de la CG2 a la parròquia de Canillo (entre la Cascada de Moles i la Trava), o els 2,5 milions per a la rehabilitació de l’Hotel Casamanya. I totes aquestes inversions sense augmentar l’endeutament, preservant la resiliència financera de l’Estat“, assegurava el polític Demòcrata.

Pel que fa al balanç global, la previsió és que el pressupost de l’any vinent tingui 35,5 milions d’euros de dèficit, però Jordana ha convidat a fer una anàlisi dels anys previs en què, també amb previsions negatives, s’ha tancat en equilibri o fins i tot amb benefici. Per això, “de nou el pressupost de 2025 es pot definir com prudent amb els ingressos i realista amb les despeses i, esperem que, d’aquí a un any, puguem tornar a celebrar un dèficit zero o, fins i tot, com apunta que passarà el 2024, un resultat positiu”, ha manifestat Jordana.

A més, ha rebutjat les paraules de l’oposició en la defensa de l’esmena a la totalitat, assegurant que el pressupost no compta amb un projecte a llarg termini. “La forta inversió i compromís amb la problemàtica de l’habitatge, l’acompanyament a aquelles persones que pitjor ho estan passant i la inversió en infraestructures per a nosaltres i les noves generacions, així ho demostra”, ha defensat. “Aquestes són les prioritats del país i el pressupost per al 2025 hi fa front, des d’una perspectiva ampliada en els anys vinents”, ha afegit.

D’altra banda, i pel que fa al marc pressupostari, “estem davant un projecte de pressupost que no compleix dos límits de la Regla d’Or”. Malgrat que “no són límits considerats principals”, el president taronja ha confirmat la “voluntat d’analitzar una modificació de l’esmentada llei, per tal d’aplicar-li una certa flexibilització i poder ajudar a les famílies, sobretot de cara a períodes de més recessió econòmica”. Paral·lelament, i per a assolir un sistema d’ajuts socials “just, equitatiu, rigorós i per a evitar duplicitats entre administracions”, Jordana també ha anunciat que, des del Grup Demòcrata s’ha iniciat un treball d’anàlisi sobre la Llei de serveis socials i sociosanitaris.

Finalment, ha lamentat el posicionament de “Concòrdia, que aposta per incrementar la pressió fiscal, sumant-se al PS”. Jordana ha dit que “no som partidaris, perquè el sistema actual és just, tant amb la tributació dels beneficis de les empreses com amb les rendes del treball”, mostrant-se sorprès també “perquè vulguin aplicar una doble tributació a través de l’IRPF i l’IS, i taxar els estalvis dels ciutadans“.