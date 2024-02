Demòcrates s’absté al pressupost “per la reducció de les partides en habitatge i per a la plaça del Poble”

Sessió de Consell de Comú de pressupostos a Andorra la Vella (Demòcrates)

Els consellers de Demòcrates al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté s’han abstingut aquest dijous, en sessió de Consell de Comú, de la proposta d’Ordinació del Pressupost per al 2024. Es tracta d’un pressupost en el qual la majoria comunal “s’ha basat en gran part en l’esborrany que vam deixar preparat el mandat passat“, ha recalcat Astrié i que, per tant, “haguéssim pogut votar a favor”. Però hi ha dos aspectes que incideixen en la decisió dels consellers Demòcrates d’abstenir-se: la plaça del Poble i la reducció de la inversió en habitatge.

Pel que fa a la plaça del Poble, la majoria la vol reduir a “un bocí” del projecte que va guanyar el concurs d’idees, “passant d’1 milió que s’havia projectat per a aquest 2024, als 500.000 que ha reduït l’actual equip comunal (desplegaran únicament una de les fases previstes)”. Astrié ha recalcat que la plaça del Poble mereix una “actuació contundent que faci que torni a ser un punt de trobada, i no una zona de pas”.

Amb relació a les partides vinculades amb l’habitatge, el conseller Demòcrata ha citat dos punts. Per una banda, la inversió per als pisos de lloguer assequible a la zona del Cedre de Santa Coloma, que la majoria ha distribuït en tres anys, el que provoca “una demora de la disponibilitat d’aquests pisos” per a la ciutadania d’Andorra la Vella. Astrié ha recordat que l’actual cònsol Sergi González, llavors a l’oposició, “va ser molt crític quan vam intentar la via de la concessió publicoprivada, al·legant que havíem perdut temps“, mentre que ara, ha afegit, “els que perden temps són ells“. Per altra banda, el Programa Reviu, per a reformar habitatges disponibles a la parròquia i poder-los destinar a habitatges de lloguer. “Una partida de 150.000 euros és molt tímida per a poder tirar endavant un projecte d’aquestes característiques“, ha lamentat.

Altres dubtes que han exposat els tres consellers Demòcrates sobre el pressupost fan referència a l’aparcament modular que es vol fer a la parcel·la de la plaça de Braus. “Estem sorpresos, és la primera notícia”, ha manifestat Astrié, afegint que potser no era el millor indret, perquè és una zona de la parròquia que ja disposa de moltes places d’aparcament, i que aquesta parcel·la es podria destinar “a altres infraestructures d’interès públic”, com podria ser el Museu Nacional. També s’ha referit al multifuncional, arran de l’augment del 13% del capítol de lloguers i despesa corrent, en part per l’augment del lloguer -vora 150.000 euros- de l’envelat de la Fira d’Andorra la Vella. “Aquest increment de costos fa que haguem d’anticipar-nos en llocs on poder fer els esdeveniments de la parròquia”, ha considerat. Per aquest motiu, ha demanat al cònsol que “no tanqui la porta a projectes privats“, com és el cas de l’FC Andorra, que projecta un nou camp amb la possibilitat que també sigui espai multifuncional.

Astrié, Canturri i Sabaté també s’han abstingut en l’aprovació del marc pressupostari per al mandat 2024-2027, alertant que la modificació del Pla d’Urbanisme de la parròquia comportarà una reducció dels ingressos derivats de la construcció. Aquesta reducció s’haurà de compensar amb una pòlissa de crèdit i, per tant, comportarà un increment del deute, el qual, els darrers vuit anys s’ha anat baixant de manera ininterrompuda. “Caldrà ser curosos perquè l’increment no esdevingui una pujada sense fi, i sigui només un incident”, ha demanat Astrié.

Finalment, i partint de la pregunta entrada pels consellers de DA sobre l’estat del projecte per a embrancar la xarxa d’aigües de les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Astrié ha celebrat que l’actual Comú hagi anunciat la signatura imminent del conveni, tot i que l’important és el posterior “procés d’execució per anticipar-se a possibles situacions adverses“, ha conclòs.