Demòcrates renova la seva imatge i activa tres comissions vinculades amb l’H23

Demòcrates celebra aquest 2021 els seus primers deu anys de vida, una dècada en què s’ha mantingut com un “partit de Govern” i que ha estat al capdavant de la gestió de nombroses reformes per fer avançar i evolucionar el país, també des de les administracions locals. Aquest treball sempre s’ha fet preservant “l’esperit constitutiu” dels inicis del partit, la “voluntat reformista”, ha destacat el secretari General de Demòcrates, Jaume Serra, en roda de premsa aquest dijous al matí. Una voluntat que es manté ferma cara el futur, ha afegit, per poder dur a terme “els canvis necessaris” per al país.

Aprofitant l’efemèride dels deu anys, i tal com ha anunciat el secretari de Comunicació, Jordi Ribes, s’ha modificat la imatge gràfica de Demòcrates. És una modificació, però, que implica també “estabilitat” perquè es fa evolucionar la marca actual, però comptant amb els orígens, ja que el nou logotip recupera el taronja de la primera marca de DA. “És una marca que mira el futur, però sense renunciar al passat”, ha resumit.

Ribes també ha explicat que, tenint en compte el context actual, el partit no es planteja organitzar grans actes per celebrar els primers deu anys, però sí que s’aprofitarà el proper Congrés ordinari per fer-ne esment i també farà difusió de la història de DA a través de les xarxes socials.

L’excepcional moment actual també marca el desenvolupament de les comissions de partit. Concretament, se n’activen tres aquest mes de març, enfocades en l’Horitzó 23, el pla d’acció de Govern reformulat i adaptat als efectes de la Covid-19. Així, ha informat la secretària d’Organització de Demòcrates, Rosalina Areny, s’han activat tres comissions en la línia amb els tres pilars de l’H23. Benestar i cohesió, que tractarà temàtiques d’entorn, salut, protecció social i educació; i que estarà coordinada per Trini Marín i Josep A. Bardina. Economia i innovació, que tractarà temàtiques de desenvolupament econòmic, diversificació i infraestructures; i que estarà coordinada per Esteve Vidal i Carles Jordana. Finalment, Aliances pel canvi, que tractarà la transformació digital, l’optimització dels recursos, les finances i les relacions internacionals; coordinada per Ivan Mora i Eduard Tomàs.

Areny ha exposat que les comissions estan obertes a tota la militància, permetran generar un “diàleg obert” i “anàlisis aprofundides” de cada acció de l’H23, les quals després podran ser compartides amb el Govern.

D’aquesta manera, ha afegit Serra, el treball ad hoc sobre l’H23 referma Demòcrates com a partit de Govern i “sempre amb voluntat de progrés”, contribuint a l’anàlisi dels nous paradigmes postcovid que han de marcar la propera dècada.