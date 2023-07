Demòcrates reclama a Progressistes el “deute de les Comunals 2019”

Una reunió de l’executiva de Demòcrates (Demòcrates)

Amb relació a la notícia publicada aquest dilluns en un mitjà del Principat, Demòcrates informa que segueix i seguirà reclamant el deute que Progressistes SDP “manté amb la nostra formació política corresponent a despeses de campanya de les passades Eleccions Comunals del 15 de desembre del 2019″.

Tal com consta a l’informe del Tribunal de Comptes sobre els comptes dels partits polítics de l’exercici 2021, fet públic els darrers dies, “és un deute que Demòcrates va reclamar per carta certificada per haver concorregut plegats en els comicis a dues parròquies”.

Avui dia el deute no hauria estat satisfet totalment, motiu pel qual la formació taronja segueix reclamant via diferents comunicacions de recordatori trameses els darrers anys), tal com també exposa DA a les al·legacions de l’informe del Tribunal de Comptes.

A més a més, “el passat mes de maig d’aquest 2023 Progressistes SDP va abonar una part del deute, 957,94 euros (dels 3.470 euros totals). Aquest moviment demostra que el deute és real”, segons Demòcrates.

DA continua considerant actiu el deute i assegura que continuarà fent les accions pertinents perquè sigui abonat en la seva totalitat.