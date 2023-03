Demòcrates: “La bona gestió de les ﬁnances públiques dels darrers anys permetrà acabar el vial de Sant Julià”

El candidat a cap de Govern per Demòcrates, Xavier Espot, garanteix el vial de Sant Julià (Demòcrates)

“Si de nosaltres depèn, la propera legislatura serà la de la finalització del vial de Sant Julià“. Així de contundent s’ha mostrat el cap de la llista de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés d’Encamp, Xavier Espot. “Un compromís que es pot desplegar gràcies a la bona gestió de les finances de l’Estat duta a terme els darrers quatre anys, des del rigor pressupostari i també apostant per la diversificació i internacionalització del deute”, manifesta el candidat taronja. Espot ha recalcat que només “faig promeses que puc complir”. Per això “no ho vaig fer fa quatre anys” però avui, “amb el cap ben alt, ja puc dir que ara, sí”.

La finalització de la desviació de Sant Julià comporta la construcció del túnel de Rocafort, per a connectar el túnel de la Tàpia amb l’avinguda Francesc Cairat, a l’altura del carrer Isidre Valls. Completarà un “camí dut a terme els darrers 12 anys” per a la millora de la mobilitat i la pacificació del trànsit de la parròquia (pensant també en la qualitat de vida dels lauredians). Aquesta pacificació va començar amb la inauguració, precisament, del túnel de la Tàpia (sota mandat Demòcrata), el desdoblament de l’avinguda Francesc Cairat (on el Govern va invertir vora 5 milions) i la millora de la Carretera General fins a la frontera, amb dobles carrils a cada sentit, segons argumenta el candidat a cap de Govern.

Espot s’ha compromès, si la ciutadania fa confiança a Demòcrates el 2 d’abril, a destinar-hi una partida al pressupost de l’any vinent. També ha refermat que el grau de prioritat del desviament de la Massana i del de Sant Julià és, per a Demòcrates, el mateix, motiu pel qual les dues obres es poden desenvolupar, sense problemes, a la vegada.





Canillo: Rehabilitació de la zona de la cascada de Moles

Els candidats de la llista de Demòcrates + Independents de Canillo, Guillem Casal i Jordi Jordana, s’han desplaçat en aquest novè dia de campanya fins a la zona de la Cascada de Moles, que va patir una esllavissada el 2019 que la va deixar molt malmesa. Casal ha anunciat una inversió conjunta entre el Govern i el Comú per a rehabilitar la zona i protegir-la de la caiguda de blocs rocosos. “Perquè torni a ser un lloc de visita per als turistes i un lloc de pas per als veïns i veïnes de la parròquia”, ha manifestat. “S’hi destinaran els recursos necessaris per a protegir aquest punt d’interès natural”, ha garantit.





Ordino: Foment del romànic

La preservació del patrimoni arquitectònic de la parròquia és una de les prioritats de la candidatura de Demòcrates + ACO d’Ordino. En aquest sentit, la número 1 de la llista Berna Coma s’ha compromès a continuar “restaurant i rehabilitant les esglésies de la parròquia”. Ha fet especial èmfasi en la restauració de l’església romànica de la Cortinada que, a més, forma part de la candidatura transnacional (conjunta d’Andorra, França i Espanya) de la Unesco, ha recordat. Coma ha detallat que els darrers quatre anys “s’ha restaurat l’església de Sornàs i altres béns d’interès cultural com la Mola i la Serradora de Cal Pal i la de Cal Gené”.





Andorra la Vella: Centre Nacional d’Emergències i un parc públic

El futur Centre Nacional d’Emergències (un imperatiu de la Llei de Protecció Civil) s’ubicarà al costat de la caserna de Bombers de Santa Coloma. Així ho ha informat, des del lloc on es construirà aquest espai de gestió nacional del telèfon 112, la cap de llista de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. Es farà en uns terrenys de 8.000 m2 propietat del Govern on també, a partir d’un acord amb el Comú, s’hi farà un parc públic de més de 6.000 m2 per als ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma. Marsol ha indicat que aquest espai podria comptar amb una “piscina d’estiu i amb zona d’aparcament“. La idea és, a partir d’una cessió anticipada de privats, que aquest nou parc tingui connexió amb el passeig del Riu. L’única cosa que no es tocarà d’aquesta zona serà l’actual zona de pràctiques dels Bombers, ha assegurat la candidata.





Encamp: El 30% del país, parc natural

La candidata suplent de la llista de Demòcrates + UpD Jenifer Iglesias ha explicat, des de l’església de Vila, les propostes de DA per a preservar el territori i garantir la sostenibilitat mediambiental. “Volem que el 30% del país esdevingui reserva natural”, ha detallat, per a “garantir la seva protecció”. Un altre dels punts abordats per Iglesias ha estat la gestió de l’aigua. En aquest sentit, la candidata ha fet esment d’una “nova llei de l’aigua per a fer-ne un ús més sostenible. Hem de tenir en compte que les pluges, pel canvi climàtic, canviaran i hem de gestionar millor l’aigua de la qual disposarem”. Finalment, la candidata encampadana ha dit que “treballarem una nova llei dels boscos per a garantir la preservació de la natura i de la biodiversitat del país”.





Escaldes-Engordany: La salut mental, prioritat

La llista de Demòcrates + Acció ha visitat l’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany per a reivindicar el Pla Integral de Salut Mental i Addicions (PISMA) impulsat aquesta legislatura, i la importància de seguir-lo desplegant els propers anys. Es tracta d’un full de ruta amb “un conjunt d’accions per a garantir el dret de la ciutadania a la salut mental“, ha informat la candidata suplent Laura Mas, a través de la prevenció, el tractament, el seguiment i la rehabilitació de totes les persones al llarg del seu cicle vital. Mas s’ha compromès a potenciar el PISMA amb la col·laboració dels actors socials implicats i ha afegit que, dins d’aquest pla, és primordial “l’atenció a infants i adolescents“, i més després dels efectes derivats de la pandèmia.