Demòcrates invertirà més de 50 milions d’euros a habitatge de lloguer a preu assequible

Xavier Espot, candidat nacional de Demòcrates davant la Casa Aristot Mora (Demòcrates)

L’habitatge assequible ha centrat el primer acte de la llista nacional de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés + Independents per a aquesta campanya electoral.

La temàtica no ha estat triada a l’atzar, tenint en compte que és “el repte més important que tenim com a país i com a societat”, ha manifestat el número 1 de la llista, Xavier Espot, al qual “seguirem afrontant de manera decidida”, amb propostes que “aprofundeixin en les desplegades els darrers anys”. Entre aquestes -ha anunciat Espot davant l’edifici de lloguers socials de Casa Aristot Mora, impulsat per l’actual Govern-, l’ampliació del parc d’habitatge de lloguer a preu assequible, amb una inversió global de més de 50 milions d’euros.

Una altra palanca per a afrontar la problemàtica, ha avançat el número 1 de la nacional, serà a través de la col·laboració publicoprivada, partint de l’alliberament de sòl de titularitat pública per concessionar-lo, en règim de llarga durada, a persones o entitats, de manera que puguin construir edificis de pisos de lloguer assequible regulat. Però n’hi haurà més, ha detallat Espot, com un programa estatal de cessió d’habitatges buits perquè puguin ser gestionats per a lloguer a preu assequible.

L’assoliment d’aquestes mesures incrementarà l’oferta actual, ha de permetre estabilitzar els preus i, per tant, “podrem anar revertint l’actual intervenció de les rendes de lloguer”, ha assegurat el cap de llista, Xavier Espot.