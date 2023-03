Demòcrates: “Impulsarem una nova llei del català per a fomentar i intensiﬁcar el seu ús a la nostra societat”

Xavier Espot i Carles Enseñat, números 1 i 3 de la llista nacional de Demòcrates (Demòcrates)

L’històric edifici de l’Hotel Rosaleda d’Encamp, reconvertit des d’aquesta legislatura en la nova seu del Ministeri de Cultura, ha estat l’emplaçament escollit pel cap de la llista de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés d’Encamp + Independents, Xavier Espot, per a anunciar l’elaboració d’una nova llei del català, adaptada a les necessitats actuals (la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial és dels anys 90), perquè la responsabilitat de difondre i promocionar la llengua pugui ser “més intensa, més fomentadora i més cohesionadora” en tots els àmbits socials. Espot ha defensat que la llengua “és un element bàsic de la nostra identitat com a poble i com a país” i que, per tant, cal “anar més enllà per a fomentar-ne el seu ús”.

En aquest sentit, el cap de llista ha recordat la tasca duta a terme la darrera legislatura, amb l’ampliació dels cursos gratuïts de català i les campanyes de promoció a diversos sectors, com en l’esport. Per als quatre propers anys, i si la ciutadania fa confiança a la llista Demòcrata, a banda de la nova llei es donaran més facilitats perquè la ciutadania que així ho vulgui pugui assistir a aquests cursos, i s’oferirà un paquet de benvinguda als nous residents amb tota la informació al respecte.

També ha anunciat un procés de reflexió al voltant de donar més facilitats a l’hora de renovar els permisos de residència, a aquelles persones que puguin acreditar coneixements de la llengua oficial d’Andorra. A la vegada, s’ha compromès a seguir treballant per a la promoció del català a través de la Fundació Ramon Llull, que Andorra presideix i “on estan representats tots els territoris de parla catalana”.

Tot plegat s’ha de fer des d’un “rol d’exemplaritat de les administracions” en l’ús de la llengua, aspecte que també reforçarà la futura llei, i on també hi queden englobats els serveis sanitaris, centres escolars i el conjunt de les entitats públiques i parapúbliques.

Finalment, i aprofitant l’emplaçament, Espot i el número 3 de la llista nacional, Carles Enseñat, han garantit que la propera legislatura culminarà el trasllat de l’Arxiu històric a l’edifici annex a l’Hotel Rosaleda, “un espai segur i digne” perquè la ciutadania “pugui venir a consultar el nostre patrimoni cultural des d’una perspectiva documental”.





Canillo: Rehabilitació de Meritxell

El Santuari de Meritxell, “un símbol per a Andorra”, comença a presentar necessitats de rehabilitació pel desgast dels anys. Per aquest motiu, els candidats Guillem Casal i Jordi Jordana, de Demòcrates + Independents de Canillo, s’han compromès a destinar una inversió estatal d’1 milió d’euros, repartida entre aquest any i el vinent, per a reparar desperfectes de pintura, filtracions i d’instal·lacions interiors. Aquesta rehabilitació del santuari li retornarà “l’aspecte que mereix per la seva importància com a monument, símbol i lloc de pelegrinatge”, ha defensat Jordana. Els candidats també han anunciat l’eixample de la carretera d’accés a Meritxell.





Encamp: Pla nacional de Joventut

La candidata d’UP + Demòcrates, Maria Martisella, ha anunciat el desplegament del Pla nacional de la joventut, donant compliment a l’Acord de joventut aprovat aquesta legislatura. Es tracta de “mesures transversals perquè els nostres joves participin de manera activa en les nostres polítiques i s’impliquin en tots els àmbits de la nostra societat”, ha ressaltat Martisella. D’altra banda, la candidata encampadana ha explicat la voluntat de continuar amb els programes engegats pel Govern per a facilitar l’emancipació dels joves, en matèria d’arrendament d’habitatges, i el programa d’avals per la compra d’habitatges. Finalment, la candidatura encampadana ha defensat l’aposta per l’ampliació de l’oferta universitària i de formació professional, així com la revisió dels ajuts i subvencions als joves, amb “criteris més relaxats”.





Ordino: L’EPFEM, a la Cortinada

La llista d’ACO + DA + Liberals d’Ordino ha explicat el projecte de convertir l’antic Centre d’Interpretació de la Natura de la Cortinada i Casa Masover en la nova seu de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM), actualment ubicada al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino. La candidata Sandra Codina ha defensat la ubicació, en plena natura i ben connectada, com a idònia perquè els alumnes puguin formar-se en l’àmbit esportiu i de muntanya. A més, les instal·lacions no requereixen d’una gran inversió per a acollir l’EFPEM. Codina ha ressaltat que aquest projecte dona continuïtat a la voluntat de Demòcrates de donar ús i valor al patrimoni arquitectònic del país, com s’ha fet amb l’Hotel Rosaleda, Radio Andorra, l’Hotel Casamanya o Casa Rossell, aquests dos darrers a la parròquia ordinenca.





Andorra la Vella: Agència Tributària única

L’impuls per a crear una Agència Tributària única que recapti i gestioni tots els tributs de les diferents administracions del país ha estat el tema del programa escollit per la llista de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella. La número 1 de la llista Conxita Marsol ha manifestat que “és el moment” de fer aquest pas, sempre partint del consens amb els comuns. Ha garantit que aquest nou model no implicarà “un augment de la pressió fiscal”, però en canvi sí que “agilitzarà costos i també facilitarà les gestions que ha de fer el ciutadà”. En definitiva, “serà més fàcil i ordenat” per a la població. Marsol ha defensat Andorra la Vella com a emplaçament idoni per a aquest nou ens.

Sant Julià de Lòria: Habitatge per a gent gran i per a persones amb discapacitat

La llista de Demòcrates + Liberals de Sant Julià de Lòria ha anunciat, des del centre de la vila, un projecte d’habitatge de lloguer a preu assequible, especialment destinat a les persones grans i a les persones amb discapacitat. Seran pisos que comptaran amb suport, perquè aquests dos col·lectius “puguin viure de forma autònoma“, ha explicat la candidata Helena Mas. La laurediana ha manifestat que es tracta d’un model molt interessant d’habitatge “perquè descentralitza altres tipus de recursos com les residències sociosanitàries”. “Tots volem estar a casa”, a través d’un model d’atenció “centrada en el pacient i l’atenció comunitària“, ha afegit.





Escaldes-Engordany: Restauració dels tres ponts Bé d’interès cultural

Finalment, la candidatura de Demòcrates + Acció d’Escaldes-Engordany ha parlat del projecte, amb la col·laboració del Comú, per a restaurar tres ponts de la parròquia declarats Bé d’interès cultural: el de la Tosca, els dels Escalls i el d’Engordany. Comptaria amb una “inversió a parts iguals”, ha detallat la candidata suplent Mariona Cadena, per a uns elements arquitectònics que formen part “del nostre patrimoni històric”. En el cas del pont de la Tosca, era punt de trobada dels paraires per a treballar la llana, ha recordat. La rehabilitació dels ponts també servirà per a potenciar l’arribada de visitants a la zona, i més tenint en compte que es troba en un dels accessos a la Vall del Madriu-Perafita-Claror.