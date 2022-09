Demòcrates: Enseñat estableix els eixos prioritaris de país

“Nosaltres no apostem per limitar el creixement, apostem per un creixement en equilibri, i per a reequilibrar-lo si així s’escau”. Aquest és un dels principals posicionaments que ha defensat el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, en la seva intervenció al Debat sobre l’Orientació Política del Govern que s’ha celebrat aquest dilluns, en la seva primera jornada.

Enseñat ha exposat que Andorra es troba en una fase d’acceleració de l’economia, tal com mostren els indicadors, però aquest fet està generant “diferents velocitats, una situació que ha causat desigualtats”. La responsabilitat del Govern i dels grups parlamentaris que li donen suport “és reequilibrar, atendre els efectes secundaris i preservar la igualtat d’oportunitats”.

En aquesta línia, ha defensat que cal actuar especialment en tres àmbits, “tres pilars essencials”, sobre els quals “no podem escatimar esforços”: l’accés a l’habitatge, la millora del poder adquisitiu i la protecció del territori lligada a un creixement sostenible de l’activitat.

En aquest objectiu de corregir els desequilibris derivats de l’acceleració de l’economia, el president Demòcrata ha anunciat un conjunt d’esmenes al Projecte de llei d’economia digital per a introduir “mecanismes que filtrin, des de la coherència de les necessitats de país i l’equilibri amb el que tenim i funciona, també des de la sostenibilitat, la inversió estrangera que arriba al Principat”.

Les mesures tindran relació amb la inversió que han de fer els residents passius al país, fent especial èmfasi en la que fan en béns immobles. També en modificar els percentatges de participació en una societat andorrana pels qui vulguin accedir a una autorització d’immigració per a una activitat per compte propi, així com sobre l’import del dipòsit que han d’efectuar prop de l’AFA.

D’altra banda, i també durant la seva intervenció, el president del Grup Demòcrata ha celebrat l’anunci del cap de Govern d’aplicar una moratòria de dos anys en les noves autoritzacions d’allotjaments d’ús turístic que no responguin a criteris de sostenibilitat i qualitat, així com l’aprovació de directrius d’ordenació que donin un any als comuns per a disposar d’estudis de capacitat màxima de cada parròquia, totes dues accions a través d’una llei que es votarà al Consell General aquest dimecres.

En el cas de la segona, mentre els estudis no estiguin elaborats pels comuns, les llicències d’edificació quedaran condicionades a un informe favorable per part d’Urbanisme i Medi Ambient.

Enseñat ha fet un repàs per tota la tasca legislativa aprovada pel Consell General aquests més de tres anys de legislatura, tot recordant que encara queden una vintena de textos pendents per als mesos vinents i que, “per respecte als ciutadans i per l’Andorra que volem, cal que els tirem endavant”. Ha garantit que s’aprovarà la llei per a mantenir congelats els lloguers un any més, es tornarà a apujar el salari mínim, i ha citat lleis prioritàries com el Pla de xoc de la Justícia, la llei de mesures per als treballadors per compte propi o la Proposta d’acord de salut mental.

També ha fet referència al pressupost per al 2023, que tancarà el cercle de la legislatura, “marcarà la línia i l’acció política de l’any vinent, i ho farà gràcies al rigor i bona gestió de les finances públiques dels darrers anys, que ens ha posicionat com a país sòlid, resilient i que inspira confiança a la comunitat internacional”.

Enseñat ha defensat que, durant tota la legislatura, el Grup Parlamentari Demòcrata ha exercit la seva tasca amb l’objectiu i sota la premissa de fer d’Andorra “un país amb una societat moderna, que vetlla pel lliure desenvolupament de la ciutadania i que posa les persones, en totes les seves diversitats, al centre de les seves polítiques”.

Proposta de resolució a favor dels parcs naturals

En el marc de les polítiques mediambientals i de lluita contra el canvi climàtic, el president Demòcrata ha anunciat que els grups de la majoria entraran, en la jornada de demà dimarts d’aquest Debat d’Orientació Política, una proposta de resolució per tal que el Govern creï, conjuntament amb els comuns, els parcs naturals escaients per a assegurar la conservació dels espais més valuosos del nostre territori. Dins d’aquesta proposta, també s’insta el Govern i comuns a desenvolupar plans de gestió i d’aprofitament de boscos per a fomentar l’economia circular i també reduir els riscos naturals associats a una mala gestió d’aquests.