Demòcrates: El desviament permetrà que “la vida al centre de la Massana sigui molt més amable”

Acte de campanya de Ciutadans Compromesos + Demòcrates de la Massana (Demòcrates)

La candidatura de Ciutadans Compromesos + Demòcrates de la Massana ha celebrat aquest dijous al vespre la seva reunió de poble. El ministre de Justícia i Interior en funcions, Josep Maria Rossell, ha estat l’encarregat de presentar l’acte, davant un teatre de les Fontetes ple. Rossell ha destacat que l’equip de CC+DA és el millor preparat per a defensar “la Massana i Andorra”.

Seguidament, ha estat el torn del cap de llista Carles Naudi d’Areny-Plandolit, que ha destacat que “som l’equip que més propostes porta per a la població de la parròquia”. En aquest sentit ha remarcat que l’actual Govern “ja ha aprovat el desviament de la Massana” i que “es farà ara, no abans, perquè la pandèmia va obligar a utilitzar tots els diners per a combatre-la”. Tal com ha detallat Naudi, el desviament “tindrà tres sortides”, permetrà que “la vida al centre de poble sigui molt més amable i que la gent que va cap a Erts, Arinsal i Ordino no hagi de passar pel centre”.

Per la seva part el número dos, David Montané, ha incidit en el fet que “s’augmentarà el nombre de freqüències dels busos a la Massana i Arinsal”. També ha posat de manifest que “el nostre equip és sinònim de solidesa institucional”.

La suplent Natàlia Cusnir ha tractat el tema de la igualtat. “Estic convençuda que si guanyem les eleccions es continuarà treballant per una igualtat efectiva”, ha exposat. Al mateix temps, ha assenyalat que cal impulsar el català perquè “totes les persones que vinguin se sentin còmodes amb la nostra llengua”.

El candidat a la llista nacional, Raul Ferré, ha agraït a Xavier Espot que l’hagi col·locat en el número 4 de la candidatura, afegint que “t’ajudaré en tot el que calgui per a portar aquest vaixell a bon port”.

L’acte l’ha tancat, precisament, Xavier Espot, que ha recordat que Demòcrates va heretar, el 2011 i dels socialdemòcrates, “una Andorra sense rumb, tancant botigues i empreses i amb un endeutament de l’Estat que no es podia assumir”. La situació actual, després de tres mandats de Demòcrates, és absolutament diferent.

Amb tot, Espot ha posat de manifest que “en aquesta societat d’èxit hi ha gent que no arriba a final de mes i no hi ha habitatge per a tothom”. I, per tant, “queda molt camí per fer, molts reptes per davant i nosaltres no caurem mai en l’autocomplaença”. Ha comentat que “no s’ha d’aturar el creixement com volen altres partits, sinó encarrilar-ho”, perquè “sense una economia que creix no hi haurà recursos per a l’educació de qualitat, per a la sanitat de qualitat i no es podran pagar les pensions de la gent gran”.