Demòcrates d’Escaldes lamenta el secretisme de la majoria en temes cabdals per a la parròquia

Els consellers de Demòcrates al Comú d’Escaldes-Engordany han deixat palès aquest dijous, en Consell de Comú, el seu malestar per “l’obscurantisme” amb el qual la majoria ha portat la negociació per a adquirir la parcel·la ubicada al costat del pont d’Engordany, per a ampliar l’Arxiu històric de la parròquia. “Estem d’acord amb la compra i hi votarem a favor, però el patrimoni és de tot el poble, ni de la majoria ni de l’oposició i, per tant, haurien d’haver optat per a fer un treball conjunt per a aconseguir adquirir-la al millor preu i en el millor moment”, ha plantejat el conseller taronja, Miquel Aleix.

Aleix ha lamentat que la majoria no els hagi informat de les negociacions d’una adquisició que s’enfila fins als 240.000 euros per un espai de 157 metres quadrats (126 edificables). Ha criticat la desinformació i la negativa a fer un debat previ allà on tocava treballar-ho, a les comissions. També s’ha mostrat molt decebut amb el fet que se n’hagin hagut d’assabentar arran de la convocatòria del Consell de Comú.

“Representem una part molt important d’Escaldes-Engordany i no pot ser que no en tinguéssim cap mena de coneixement”, ha afegit, “no és aquesta la manera d’actuar d’un Comú que treballa pel bé de la parròquia”.

Finalment, Aleix, també ha lamentat la resposta donada per la cònsol, Rosa Gili, per a justificar aquesta desinformació: que tenen molt volum de feina. “En decisions cabdals per al futur de la parròquia és necessari tenir un debat seré a les comissions”, ha subratllat. Per la seva part, el conseller Demòcrata, Jordi Vilanova, ha exposat que, aquesta manca de diàleg previ, ha portat també a una incorrecta selecció de les partides que s’utilitzaran per a finançar aquesta compra via crèdit extraordinari: els manteniments de l’edifici de Caldea i de les escoles bressol.