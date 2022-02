Demòcrates abordar la qüestió sobre la millora de la mobilitat sostenible

Demòcrates ha celebrat aquest dimecres al vespre una reunió de la Comissió d’Economia i Innovació, per abordar la qüestió de la mobilitat nacional i per posar sobre la taula el debat sobre com millorar-la i fer-la més sostenible. La reunió, que ha comptat amb l’assistència de més d’una vintena de militants i simpatitzants del partit, ha estat conduïda per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sívia Calvó, pel secretari d’Estat Marc Rossell, i pel coordinador de la Comissió d’Economia i Innovació, Eduard Tomàs.

Calvó i Rossell han fet un repàs a totes les accions que s’estan duent a terme per millorar la mobilitat a Andorra, millorar la qualitat de l’aire, a la vegada que han aportat dades per contextualitzar la situació actual. En finalitzar, s’ha obert un torn de preguntes i de debat entre els assistents.

Aquesta reunió reactiva la tasca presencial de les comissions del partit (Economia i Innovació, Benestar i Cohesió, i Aliances pel canvi), que ja fa més d’un any que treballen telemàticament a partir de les línies estratègiques del document Horitzó 23 (H23), el full de ruta de l’acció del Govern pel qual queda de la legislatura. L’objectiu d’aquestes reunions, ha explicat el secretari general de Demòcrates, Jaume Serra, és abordar qüestions cabdals i que són d’especial interès per a la ciutadania del país, transmetre coneixements als militants i simpatitzants de Demòcrates per tal de generar debat i una anàlisi profunda a posteriori.