La fiscalia ha demanat 1 any de presó per a un jove acusat d’extorsió a dos nois als quals va intimidar al carrer a Escaldes perquè li donessin tot el que tenien. Els fets van passar el febrer passat. Els nois coaccionats van afirmar que no el coneixien abans de l’incident.

La versió del processat és diferent. Segons afirma, un dels nois li devia diners per droga i els va exigir que li paguessin. La defensa vol que per a aquests fets sigui alliberat, ja que ha estat 9 mesos en presó provisional.