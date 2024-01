Demanen facilitats per a netejar la zona d’escalada del Roc de Rombau, a Peramola, afectada per un incendi

La zona del Roc de Rombau, afectada per l’incendi de juny de 2022 (Foto: RàdioSeu / arxiu)

Un grup d’aficionats a l’escalada han demanat més facilitats per a ajudar a reparar la zona on practiquen aquest esport al contrafort del Roc de Rombau, a Peramola, que el juny de 2022 es va veure afectat per un incendi. La demanda l’ha fet pública el regidor de Compromís a l’Ajuntament de Peramola, Toni Mas, després que recentment ell mateix ha rebut una denúncia i proposta de sanció per part dels Agents Rurals perquè, al costat d’altres aficionats, havia retirat sense autorització unes restes vegetals de l’esmentada zona. Mas considera aquest cas com a “inseguretat jurídica” i ho ha reflectit en un escrit de 14 pàgines per a mirar de justificar el seu punt de vista.

Entre d’altres aspectes, i a grans trets, el també guia oficial opina que accions com aquesta per part de la Generalitat les veuen “difícils d’entendre des de molts punts de vista, en un territori extens i amb poca gent”. A l’escrit, Mas comença recordant que l’incendi del 2022 es va produir per un foc iniciat en una màquina agrícola i, en aquest sentit, qüestiona el fet que el Govern català havia permès que aquest vehicle treballés en un prat en un moment en què hi havia risc màxim d’incendis, cosa que creu que es podria considerar “una negligència”.

En qualsevol cas, el regidor considera que “el foc ja ha passat i ara hi ha la voluntat d’un grup de veïns de reparar allò que el foc ha malmès”, concretament pel que fa als camins i les àrees d’escalada. I considera “estrany des del punt de vista administratiu, penal i jurídic” perquè “en lloc d’ajudar a regenerar la zona, fan tot el contrari, perquè els voluntaris es troben que els han pres les cordes d’escalada i d’altres materials que feien servir”.

Arran d’això, el regidor de Compromís ha explicat a RàdioSeu que ha contactat amb els diferents departaments de la Generalitat implicats, com són els d’Acció Climàtica, Interior i Cultura (a la zona també hi ha un important jaciment arqueològic) perquè els Agents Rurals tornessin el material que havien intervingut. Alhora, considera que col·lectius com escaladors i parapentistes que volen fer-hi activitat econòmica a l’Alt Urgell es troben sovint amb “situacions d’inseguretat jurídica” com aquesta perquè, admet, “són activitats que no estan regulades com a activitat econòmica i és complex regular-les, però que existeixen”. I creu que reaccions com aquesta, afegit a un marc jurídic i administratiu complex, “no ajuden a la microeconomia familiar a l’Alt Urgell”. Alhora, considera que alguns d’aquests agents “tenen poca formació rural i poc enteniment de què és realment un territori despoblat i amb una sèrie de problemàtiques pròpies”.

Sobre l’estat d’aquella denúncia, Toni Mas ha detallat que el motiu d’aquesta és haver fet sense autorització una tallada d’arbres, si bé ell defensa que en el lloc on van actuar “no va quedar ni un arbre viu” i que la retirada que van fer era de vegetació cremada, alhora que assegura que en aquesta acció van respectar les àrees amb arbres que van sobreviure a l’incendi. Per això, considera que l’article que van aplicar els agents per a justificar la denúncia està mal aplicat a efectes jurídics. I sobre la proposta de sanció, aquesta fa referència a uns moviments de terres. I sobre si hi havia o no autorització, Mas al·ludeix a una moció aprovada per l’Ajuntament de Peramola que contemplava la realització de diverses accions per a restaurar tota l’àrea incendiada del municipi.

Al respecte, el regidor reconeix que hi pot haver “diferències de criteri” sobre com cal fer aquesta neteja, però demana que, si no volen que grups de voluntaris hi facin tasques pel seu compte, els departaments d’Interior i d’Acció Climàtica comencin a treballar-hi de manera decidida, perquè considera que ara mateix hi ha “un desgavell” dins el Govern a l’hora de determinar com s’ha de regenerar la zona i d’actuar-hi de manera immediata, quan ja fa més d’un any i mig de l’incendi. I en tot cas, Mas recorda que aquestes accions veïnals sí que es toleren en situacions com per exemple la neteja dels carrers quan neva o bé la neteja de corriols quan s’organitza una cursa de muntanya. Finalment, el representant de Compromís ha volgut recordar que al Roc de Rombau hi venen a escalar alguns dels millors experts mundials d’aquest esport, incloent-hi medallistes olímpics.

Des de l’àmbit purament legal, Toni Mas creu que té marge per a recórrer la denúncia i ha dit que, si fes falta, no descarta portar-la al Contenciós Administratiu, en funció de la resolució que s’emeti de l’expedient i de si finalment el Govern li dona recorregut.