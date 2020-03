El sindicat policial SAP-Fepol assegura que la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Seu d’Urgell és una de les més afectades per la COVID-19, segons han expressat aquest divendres en un comunicat en el qual han detallat que hi ha deu agents que han donat positiu a les proves. En aquest sentit, al text expliquen que hi ha un nombre “molt elevat” d’efectius confinats a domicili per precaució i que, per contra, n’hi ha una altra part a qui no se’ls ha pres cap mesura preventiva d’aïllament ni se’ls ha practicat el test, tot i que, afegeixen, “han estat en contacte estret amb ells”. Per aquest motiu, demanen “minimitzar l’impacte de la propagació” i que, per tant, aquests agents també estiguin confinats.

Des del sindicat alerten que tot i que s’han dut a terme tasques de desinfecció de la comissaria, si no es prenen mesures es podria arribar a un escenari en què, en els pròxims dies, no hi hagi agents “per donar servei a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya”. Així, lamenten desconèixer el criteri que s’ha utilitzat “per no protegir a aquests mossos i mosses que, a l’haver estat en contacte amb els positius, poden ser portadors i desenvolupar la malaltia, actuant com a vectors de contagi“, segons han explicat en el comunicat.

A més, conclouen que cal “predicar a l’exemple” i extremar les mesures de precaució, tal com ells mateixos estan traslladant a la ciutadania. Finalment, des de la SAP-Fepol han volgut fer èmfasi en el fet que consideren que són “un dels col·lectius més exposats al risc de contagi” i que “cal actuar amb absoluta responsabilitat i fermesa abans que sigui massa tard”.