Demanen 8 mesos de presó condicional per al cuidador que va abatre l’os de Naturlàndia

El cuidador d’animals que va abatre un os que s’havia escapat de Naturlàndia el juny del 2017 ha estat jutjat al tribunal de Corts.

La fiscalia ha demanat vuit mesos de presó condicional i 15.000 euros de multa per un delicte de caça contra una espècie protegida.

A més també reclama la inhabilitació de 30 mesos tant per exercir de cuidador d’animals com per tenir llicència de caça.

La defensa en demana l’absolució en considerar que va actuar en témer per la seva vida. La fiscalia i l’acusació particular creuen que va ser ell mateix qui va provocar la situació.

Els fets van tenir lloc el 14 de juny del 2017 quan l’os es va escapar del tancat. Els treballadors que ho van veure van demanar a l’acusat, que aquell dia estava de festa, que hi anés amb la seva arma de foc.

L’aleshores subdirector del parc va localitzar l’animal atacant una daina i segons ha declarat va fer un crit per espantar-lo.

La reacció de l’os va ser dirigir-se cap a ell, moment en el qual va disparar “en témer per la seva vida”. La fiscalia i l’acusació particular d’Apapma li han recriminat aquesta acció i també que decidís sortir del vehicle.

També han posat en dubte la necessitat d’efectuar un segon tret mortal, cosa que la defensa ha justificat com el més assenyat en el cas de tractar-se d’un animal salvatge ferit.