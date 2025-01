Demanen 10 anys de presó per a un home acusat de violació i pornografia infantil

Imatge de la seu de la Justícia (AndorraDifusió)

La fiscalia ha demanat 10 anys de presó per a un home per haver violat una persona menor d’edat i per haver produït pornografia infantil. L’home, d’una quarantena d’anys, està acusat d’agressió sexual constitutiva de violació a menor d’edat, de producció de material pornogràfic infantil, de difusió de pornografia a menors d’edat i d’usurpació d’identitat.

El seu advocat no descarta portar el cas al Tribunal d’Estrasburg per temes processals. L’acusat, que es troba en presó provisional, és reincident. De fet, el 2021 ja va ser condemnat a tres anys per consum i difusió de pornografia infantil.