Aquests proper dilluns neix Montpackers Talks. Una sèrie de xerrades en línia amb protagonistes del món de la muntanya que aplegarà esportistes o professionals de diferents àmbits.

Consisteix en una xerrada que cada dia a les 18h, que ens portarà a un protagonista diferent de la muntanya, començant per l’esquiador olímpic Àngel Joaniquet Tamburini i seguint amb el Freeskier Dani Fornell o el pilot de motos Francesc Ciurana. Cada dia i mentre duri el confinament, s’hi aniran afegint personatges que tots tenen en comú una cosa: la muntanya andorrana, i que, com dèiem, no només seran esportistes, sinó que també meteoròlegs, bombers o altres professionals que hi estan en contacte.

Ells ens respondran preguntes al voltant de la seva passió, ens explicaran curiositats i respondran dubtes sobre els seus oficis o esports.

Cada xerrada es podrà veure a l’instagram live d’Ordino Arcalaska. www.instagram.com/ordinoarcalaska