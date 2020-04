Demà ja es podrà demanar cita prèvia per fer la prova d’anticossos

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que demà mateix ja es podrà començar a demanar cita prèvia per fer-se la prova d’anticossos, que determinarà si s’ha passat la Covid-19 o no. De moment es podrà demanar aquesta cita a través de la pàgina web coronavirus.govern.ad Qui no disposi d’accés a la xarxa, a partir de la setmana que ve podrà demanar hora mitjançant el comú de la parròquia on visqui.

Les cites es faran per unitats de convivència, pel que es desplaçarà al StopLab que pertoqui tot el nucli familiar que conviu en un mateix habitatge. Aquestes proves tenen una “alta sensibilitat i especificitat”, ha explicat el ministre de Salut defensant la fiabilitat dels test per detectar els anticossos, i específicament detectar aquells corresponents a la Covid-19.

Martínez Benazet ha reiterat que aquests cribratges poblacionals donaran molta informació per a la gestió de la lluita de la pandèmia, i també de la inèrcia d’aquesta dins la societat, ja que es farà la prova dues vegades a tota la població deixant passar un període de dues setmanes. A més, també serviran per donar indicacions a la població en funció de si ja han estat infectats o no.

El titular de Salut ha detallat que l’equip, que està treballant en el desenvolupament de la campanya massiva de tests, està gestionat per un comitè transversal i

interdisciplinari de coordinació. Per part d’Actua Tech hi participen Marc Pons, Vanessa Royo, David Vilanova i Joel López. També formen part de l’equip la secretària d’Estat del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Teresa Milà; el director general del SAAS, Josep Maria Piqué; la metgessa internista Cristina Royo; el director de Protecció Civil, Cristian Pons; i el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández. A més, el comitè compta amb la presència de la cap d’Àrea del departament de Promoció, Prevenció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal; la metgessa en salut pública del ministeri Mireia Garcia; i la sotsdirectora assistencial del SAAS, Carme Curcó.

Obertura progressiva i estudiant els moviments de la població

D’altra banda, el titular de Salut ha explicat que mitjançant tecnologia de BigData es farà seguiment de la mobilitat de la població. Això, sempre es tractaran les dades en conjunt, garantint la privacitat de les persones, permetrà analitzar el comportament general i a partir d’aquí, seguint criteris epidemiològics, anar obrint progressivament les activitats i sectors econòmics.

Es tracta de la mateixa eina que permet analitzar els moviments dels turistes, com a col·lectiu, al país.