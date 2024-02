Del Rio viatja a Lahti per a debutar a l’sprint de la Copa del Món

Gina del Rio a Planica (FAE)

Gina del Rio debutarà el pròxim cap de setmana a la Copa del Món d’esquí de fons. L’esquiadora andorrana ho farà només a la cursa sprint de Lahti (Finlàndia). Acudeix a aquesta cita per a viure l’experiència de la Copa del Món sense cap objectiu de resultat concret.

Amb la idea que agafi experiència, la jove fondista viatja a Lahti per a disputar una de les proves que la Copa del Món te programades per a aquest cap de setmana a Finlàndia. Així, Del Rio només disputarà la cursa sprint en skating, cita que està prevista per al diumenge, dia 3 de març.

Qui no serà a Lahti és, com ja es va informar a l’inici de setmana, Irineu Esteve. L’andorrà encara no es troba en un bon estat de forma per a arribar-hi bé. Tampoc no serà a Oslo (Noruega) als 50km del dia 10, i llavors se citaria, si tot el seu procés de recuperació de l’esquena i d’entrenament continua anant bé, a les finals de Falun (Suècia, 16 i 17 de març), on tindria una 10km individual en clàssic i una 20km mass start en lliure.

Abans, i per a preparar aquestes finals, Esteve té en el seu calendari córrer l’Engadin Skimarathon (42km en estil lliure), del 10 de març. “Allà veurem si l’esquena aguanta o no, si l’estat de forma és idoni o no, però en tot cas el pla A és fer les finals de la Copa del Món”, va dir el passat dilluns l’esportista.