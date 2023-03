Del Rio acaba 3a l’sprint i es manté 2a a la general de la Copa d’Europa d’esquí de fons

Gina del Rio. Foto: FAE/arxiu

Aquest divendres començaven les Finals de la Copa d’Europa d’esquí de fons de Dobbiaco (Itàlia) amb la presència de Gina del Rio i Quim Grioche a les curses júnior. Tres dies de carreres: avui sprint, dissabte 10km individuals i diumenge 10km persecució. Gina del Rio ha estat avui tercera, i es manté segona a la general.

Gina del Rio ha estat tercera a la cursa sprint d’1.3km en acabar la final per darrere de les italianes Nadine Laurent i Iris de Martin. L’andorrana ha acabat a només 1,14 segons de les seves rivals. Darrere de Del Rio ha finalitzat la suïssa Marina Kaelin, que és la líder de la competició encara.

Gina del Rio ha aconseguit entrar en la final després de ser tercera a la classificatòria a només dos segons (+2.43) de la millor, que ha estat De Martin per davant també de Laurent. A la final, les posicions entre les italianes s’han intercanviat, però Del Rio s’ha mantingut tercera.

Avui divendres, també s’ha disputat la cursa masculina júnior, amb la presència de Quim Grioche que, per la seva part, ha acabat avui 64è a una cursa que tampoc és la seva.





Del Rio, segona a la general

Ara mateix Gina del Rio es manté segona a la classificació general d’aquesta Copa d’Europa OPA. L’andorrana suma 676 (en tenia 633 punts abans d’aquesta cursa), mentre que la líder, la suïssa Marina Kaelin, en té 812 (tenia 772). Per darrera, Del Rio té a la italiana Nadine Laurent, amb 629 (tenia 579). Amb 618 (tenia 572) es troba en la quarta plaça la també italiana Iris De Martin Pinter.

La cita de Dobbiaco funciona com un mini Tour, amb la qual cosa avui la guanyadora sumava 50 punts (normalment són 100), i demà també seran 50 per a la primera, mentre que el diumenge seran 200 els punts que se li atorgaran a la vencedora. Per aquesta raó, encara no està decidida cap de les primeres posicions.





Aquest dissabte, distància

Dissabte i diumenge serà el torn per a les proves de distància. Dissabte tindrà lloc la cursa de 10km individual en lliure, mentre que el diumenge està prevista la carrera de 10km persecució en clàssic.