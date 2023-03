Del Rio, 2a als 10km individuals de la Copa d’Europa

Gina del Rio al segon calaix del podi a Dobbiaco, Itàlia (FAE)

Les Finals de la Copa d’Europa d’esquí de fons de Dobbiaco (Itàlia) han continuat avui dissabte amb els 10km individuals en lliure per als andorrans Gina del Rio i Quim Grioche. Del Rio ha acabat novament al podi, com a segona classificada, i manté també la segona plaça de la general OPA. Grioche ha estat avui 45è.

Gina del Rio ha finalitzat segona en una bona cursa. L’andorrana ha acabat a només 21 segons de la guanyadora, la suïssa Marina Kaelin (24.42,1). Tercera ha estat la també suïssa Siri Wigger, a més d’un minut de la seva compatriota.

Per la seva part, Grioche ha estat 45è amb 25.53,7, a 4.09,2 del guanyador, que ha estat el suís Niclas Steiger.

Demà diumenge es disputa l’última cursa d’aquesta Copa d’Europa, els 10km en persecució en clàssic. La cita de Dobbiaco funciona com un mini Tour, amb la qual cosa ahir divendres, a l’sprint, i avui dissabte als 10km individuals, la guanyadora sumava 50 punts (normalment són 100). Demà diumenge, però, seran 200 els punts que se li atorgaran a la vencedora. Per aquesta raó, encara no està decidida cap de les primeres posicions.





Del Rio segueix segona a la general

Ara mateix Gina del Rio es manté segona a la classificació general d’aquesta Copa d’Europa OPA. L’andorrana suma 722 punts, pels 862 de la líder, la suïssa Marina Kaelin, que en té 862. Per darrera, Del Rio té a la italiana Nadine Laurent, amb 666. Amb 652 es troba en la quarta plaça la també italiana Iris De Martin Pinter.