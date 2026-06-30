Del 6 de juliol al 13 de setembre, dispositiu especial de trànsit

El Govern posa en marxa el dispositiu especial de trànsit (DET), actiu del 6 de juliol al 13 de setembre, amb l’objectiu de prevenir accidents i garantir una mobilitat segura durant un període d’elevada intensitat de circulació. El dispositiu es desplega en coordinació amb la Policia, els agents de circulació comunals i els cossos de seguretat dels estats veïns.
Entre les principals mesures, es manté la implantació del doble carril a la frontera hispanoandorrana, tant en sentit d’entrada com de sortida, per a millorar la fluïdesa del trànsit en moments d’alta afluència. Segons les previsions de l’Àrea de Mobilitat, durant els mesos centrals de l’estiu es preveu una circulació intensa, amb prop de 390.000 vehicles al juliol, 470.000 a l’agost i 172.000 durant la primera quinzena de setembre, superant el milió de vehicles en el conjunt del període. Les puntes diàries poden arribar fins als 17.000 vehicles, especialment durant caps de setmana i dies festius.
En aquest context, el Govern reforça també la campanya #Salvavides, que dona continuïtat a la iniciada l’any passat i posa el focus en la responsabilitat individual i en les decisions quotidianes que contribueixen a reduir la sinistralitat i avançar cap a una mobilitat amb zero víctimes.
Finalment, es recorda la importància de planificar els desplaçaments amb antelació, evitar les franges horàries de màxima afluència i consultar l’estat del trànsit a través dels canals oficials de Mobilitat, així com de seguir les recomanacions de seguretat viària per a garantir una circulació segura per a tots els usuaris.