Del 31 de gener al 2 de febrer, 6a campanya de donació de sang impulsada per l’alumnat de l’Escola Andorrana

Presentació de la campanya de donació de sang organitzada per l’alumnat de l’Escola Andorrana (SFGA)

Els estudiants de primer curs de les tres escoles de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà – Santa Coloma, Encamp i Ordino – impulsen una nova campanya de donació de sang per a aquest 2024, la sisena des que es va endegar la iniciativa. La campanya sota el lema ‘No donis likes, dona sang!’ tracta d’una acció que culmina el projecte sobre la sang i el sistema circulatori que es fa a les aules i que implica àrees com les Ciències Físiques i de la Natura, Visual i Plàstica i Llengua catalana.

Enguany, tal com han explicat alumnes dels tres centres impulsors, l’activitat es dividirà en tres dies, 31 de gener i 1 i 2 de febrer i se celebrarà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Els alumnes encarregats de l’organització han explicat que es manté la mateixa dinàmica de dividir la jornada durant tres dies, que es va engegar el 2021, perquè permet que hi participin un nombre més gran de persones.

La directora general d’Escola Andorrana, Formació Andorrana i Formació Professional, Olga Moreno, el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, i tres alumnes dels tres centres participants han presentat aquest dimarts la iniciativa adreçada a tota la població del Principat. L’any passat es van fer 359 donacions, una xifra similar a l’assolida en les campanyes anteriors, “sabem que serà difícil de superar, però que creiem que amb la bona tasca que han efectuat els alumnes, com a mínim, podrem igualar-la”, ha indicat Olga Moreno.

Per la seva banda, Joan Saurí ha explicat que “la joventut demostra el seu compromís i responsabilitat realitzant actes solidaris com aquest, i des de Creu Roja Andorrana n’estem molt agraïts”.

Els alumnes s’organitzaran per a assumir diverses tasques, com ara donar la benvinguda i fer de guies per als donants, repartir díptics i animar els ciutadans a donar sang, recollir dades estadístiques o fer fotografies de l’acte.

Per a participar en la campanya, les persones interessades han de demanar hora a la pàgina web www.donarsang.gencat.cat. Les persones majors de 18 anys poden participar en la donació, sempre que compleixin una sèrie de requisits com tenir una edat límit de 70 anys, un pes superior als 50 kg i recordar deixar un espai de descans mínim de 2 mesos entre donacions.

Aquesta iniciativa compta, a més, amb el suport del Comú d’Andorra la Vella, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, l’Organització Catalana de Trasplantaments i Centre Comercial Andorrà.