Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

La setmana comença amb alts i baixos; dilluns, dimarts i dimecres millor que ningú no es creuï al teu camí. Desdramatitza les situacions. Treball: has de complir amb el que has promès. Sigues coherent amb el que fas, altrament no et queixis de la mala sort.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Voldràs parlar dels teus sentiments, però de forma descontrolada i a qui no li interessa massa. Controla els teus impulsos. En el treball no t’oposis a les normes, assumeix-les. Si veus que et descontroles, respira fons, i pensa molt abans de parlar.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

El pacte serà la millor solució per arribar a un acord amb la teva parella, o amb la persona amb la que mantens un enfrontament. Tolerància i molt diàleg. Treball: converteixes els reptes en èxits, però no et passis la vida en això. Canvia per una actitud més relaxada.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

El que desitges és l’únic que et motiva i tot el teu empenyorament se centra en aconseguir-ho. Però ves amb compte amb voler assolir metes impossibles. terra. Treball, és el moment d’exposar els teus arguments, pot ser que acabin per acceptar-los.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Venus entra en el teu signe aquesta setmana i t’atorga les seves bondats, és a dir, la possibilitat de posar de manifest el teu poder de seducció. Treball: demana consell a una persona de confiança si no veus clara una situació laboral en la qual t’has ficat. No deixis que et manipulin.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tens els peus a la terra, però de tant en tant t’hauries d’evadir. Fes la prova aquests dies. Sentir-te bé per dins i per fora fa que tot s’equilibri. Treball: ets perfeccionista, però els excessius retocs poden posar dels nervis.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La teva relació sentimental experimentarà un canvi. El que creies impossible pot realitzarse o millorar, tot depèn de tu. Treball: setmana de propostes que t’ajuden a reconsiderar el teu futur laboral. Aposta per tu i creu en tu.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si t’entossudeixes a percebre les coses pitjor del que estan, no milloraran. El que creies perdut pot tornar a renéixer, però has de posar-li ganes. Si estàs de vacances, et deslliuraràs del treball extra, altrament si et toca treu-li el millor profit.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

El que desitges pot complir-se si és que has fet mèrits per a això. Lliura el teu afecte pel plaer de fer-ho, i recolliràs el que et mereixes. Treball: la qualitat ha de prevaler sobre la quantitat si vols donar un bon servei. No t’obsessionis amb això.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La teva família estarà pendent de tots els teus moviments, pot ser que sigui perquè passis més temps amb ells. Necessiten el teu afecte, dona’ls-hi. Treball: no vulguis ser a tot arreu, potser si et relaxes les coses poden sortir bé, aprèn a delegar.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Si algú et demana un consell sentimental, no te’l prenguis en broma, en les teves paraules segur que també hi haurà un missatge en clau per a tu. Treball: pots aconseguir el que vols, però pregunta’t a quin preu. Els diners no donen la felicitat, fins i tot de vegades la treu.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Un “ligue” pot ajudar-te a oblidar una decepció, però l’experiència ensenya que aquest no és el camí. Treball: encara que hi ha moments en què necessites estar sol, l’equip té els seus avantatges, ajuda a evadir-se quan et sents malament. Valora-ho.