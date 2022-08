Del 13 al 16 d’agost, Encamp es vesteix de festa

Després de dos anys amb unes festes marcades per restriccions i distanciaments, els dies 13, 14, 15 i 16 d’agost torna la festa major d’Encamp, amb un ample ventall d’activitats pensades per a tothom, des dels més petits fins als més grans. La festa encampadana començarà amb molt de ritme, amb un dissabte totalment musical.

El primer acte serà el ball de tarda amb Atrium, a les 18.30 hores, continuant amb una actuació musical per part del grup Old School, i ja cap a la nit, serà el torn dels joves amb la Festa Flaix amb Miquel González i Hèctor Ortega com a protagonistes, seguida de la discomòbil amb l’habitual de les festes de la parròquia, DJ Moncho.

La festa major d’Encamp comença aquest dissabte, però, s’allargarà fins al dimarts 16 d’agost amb nombroses activitats, de les quals, se n’anirà informant, diàriament, des d’aquest mitjà.