Deixem al descobert els secrets de l’highlighter

L’il·luminador es va colar en el nostre estoig fa ja unes quantes temporades i s’ha alçat com un dels grans imprescindibles de la nostra rutina. I fins i tot quan reduïm a la màxima expressió el maquillatge, no podem deixar de comptar amb ell. Per què? Doncs perquè aconsegueix omplir de llum el nostre rostre, emfatitzant algunes zones per a aconseguir l’equilibri ideal i cobrir la cara amb un vel embellidor. A continuació, et revelem alguns dels secrets del seu ús que t’encantaran.

Les claus de l’ús del highlighter

Toi i que Rosalia cantava allò de «pa’ que highlighter si tú brillas sola», hem de reconèixer que ens encanta aquest cosmètic, perquè aconsegueix crear l’equilibri de llums i ombres que necessita el nostre rostre per a lluir en tota la seva esplendor.

Quin tipus d’il·luminador he de triar?

Com ocorre amb qualsevol altre cosmètic és important que abans d’adquirir un producte ens informem sobre el tipus de pell que tenim i el resultat que esperem amb l’il·luminador. Aquí et presentem algunes de les claus per a saber quin és el highlighter que necessites segons…

… la mena d’efecte que vols: els il·luminadors mat proporcionen un acabat més natural ideal per als looks de dia, mentre que aquells que presenten centellejos glitter són adequats per a lluir-los a la nit.

… el teu tipus de pell. Tingues en compte que per a les pells seques i normals són molt recomanables els il·luminadors amb textures cremoses, mentre que en les més grasses l’opció més encertada és la fórmula en pols. De no ser així i aplicar-se en la zona T es potenciarien les lluentors i es perjudicaria l’equilibri cutani.

… l’edat del teu cutis. Els il·luminadors són molt útils en les pells madures, i ajuden a corregir la zona de les ulleres, aportar lluminositat i emplenar les línies d’expressió.

On s’aplica l’il·luminador?

Per molt que adorem aquest cosmètic, no es pot aplicar sense lògica, ja que el resultat pot ser un quadre. Les zones més indicades per a dotar de la llum que proporciona aquest producte són: la zona alta del pòmul, l’arc de les celles, la zona del llagrimal i l’arc de Cupido (situat sobre el llavi).

Quan hem d’usar-lo?

Abans o després del maquillatge? Si volem aconseguir un efecte glowy en tot el rostre l’ideal és barrejar una dosi d’il·luminador amb la base de maquillatge i així tot el cutis s’omplirà d’un vel iridescent molt afavoridor. No obstant això, si volem il·luminar unes certes zones, l’ideal és emprar aquest cosmètic després de la base de color per a corregir i il·luminar algunes zones.

Per bellezactiva.com