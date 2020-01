Els olis vegetals formen part dels rituals de cura humana des de fa 5.000 anys, gràcies a la seva alta concentració de components naturals, vitamines i antioxidants. La civilització egípcia i grega ja va donar a conèixer els seus beneficis relaxants i medicinals i avui dia, en el marc de la tendència de tornar a la naturalesa com la font de grans riqueses per a la nostra pell, els olis vegetals es troben com a peixos en l’aigua. I no són només beneficiosos per a la cura de la pell, sinó també per al cabell. Equilibrar la pell, hidratar-la, regenerar-la, aportar lluminositat a les pells apagades són només alguns dels seus beneficis. N’hi ha prou amb saber per a què ens pot ajudar cada oli vegetal. 3,2,1… Ens endinsem en l’univers dels olis vegetals!

Olis vegetals o essencials?

Els olis vegetals, obtinguts de fruits o llavors, són rics en àcids grassos essencials. S’absorbeixen fàcilment, sense obstruir els porus i presenten lípids semblants a la manta hidrolipídica de la pell. Sí que es poden aplicar sobre la pell.

Els olis essencials estan formats per la combinació de molècules extretes per destil·lació o extracció, gràcies a un complex sistema de cultiu. Els olis essencials no es poden aplicar directament i estan prohibits durant l’embaràs per la seva capacitat estrogènica.

Vuit olis vegetals

L’oli d’ametlles. Els antioxidants, els nutrients i les vitamines de l’ametlla dolça fan del seu oli una meravellosa poció per a la pell, hidratant-la intensament. A més, destaquen el seu alt poder antiinflamatori i la seva potent acció antienvelliment, per la fusió de vitamines.

L’oli d’argan. Aquest oli és ideal per a garantir una eficaç i profunda hidratació de les ungles, el cabell i la pell del rostre i del cos. És especialment ressenyable la seva actuació il·luminadora, antienvelliment i calmant en el rostre. En el cas de les ungles, aquestes guanyen força i elasticitat evitant que es trenquin.

L’oli de coco. Considerat pel seu alt poder nutritiu i refermant es converteix en un sèrum ideal per a la pell del rostre com a cosmètic i màscara hidratant.

L’oli d’encens. Procedent dels arbres de Boswellia, aquest oli de tradició mil·lenària presenta propietats astringents, antiinflamatòries i terapèutiques i és reconegut pel seu poder regenerador cutani. A més, és ideal per a reduir el teixit de cicatrització, alhora que prevé les arrugues i modifica el to.

L’oli de gessamí. Les flors de gessamí són la font d’extracció de l’oli que presenta unes eficaces propietats antisèptiques per a tractar els èczemes. A més de pal·liar la inflamació cutània, l’oli de gessamí presenta una increïble olor a la pell i la hidrata. La flor del gessamí és considerada la flor sagrada dels hindús i es pot emprar com a element decoratiu de la cabellera.

L’oli de jojoba. Aquest oli proporciona hidratació, elasticitat i volum a la pell del cos i del rostre. A més, gràcies a les seves propietats antiinflamatòries i antimicrobiana, és un eficaç aliat per a tractar l’acne.

L’oli de rosa mosqueta. És conegut a tot el món aquest oli pel seu poder regenerador cutani, així que és molt recomanable el seu ús per a tractar cicatrius o estries (sobretot les morades). Aquest poder es deu a la seva gran dosi d’olis grassos essencials que faciliten la regeneració cutània i la profunda hidratació.

L’oli de sàndal. L’oli essencial extret de la fusta de sàndal, que s’utilitza com a perfum des de fa 4000 anys, presenta unes meravelloses propietats netejadores. A més, s’utilitza per a tractar cicatrius i taques, i per a evitar la inflamació produïda per les picades d’insectes.

Cosmètics amb els beneficis dels olis

Aceite de Sándalo, de Clarins. Especialment dissenyat per a pells, aquest oli per a la cura facial està formulat a base d’un 100% de purs extractes de plantes. Proporciona sensació de confort i exerceix un efecte calmant. Combina l’oli de sàndal, cardamom, lavanda i avellana per a garantir la suavitat i l’aspecte setinat de la pell, alhora que es prevé la deshidratació. El seu preu: 46,50€.

Aceite facial calmante de almendra, de Weleda. Aquest oli, caracteritzat per una alta dosi d’àcids grassos insaturats, és ideal per a tractar les pells sensibles, seques i amb escates. La seva fórmula manca de perfum i garanteix una profunda hidratació per a la pell. El seu preu: 19€.

Loción hidratante en Spray Secretos Hidratantes Ritual Restaurador, de Dove. Aquest cosmètic corporal amb oli de coco i llet d’ametlles combat la sequedat cutània del cos, gràcies al poder hidratant del primer ingredient i a l’alt contingut en vitamina E del segon. A més, presenta una cremosa fragància que restaura la pell. El seu preu: 5,99€.

Aceite de ducha del ritual Ayurveda, de Rituals. Enriquit amb clàssics ingredients aiurvèdics, com la rosa de l’Índia i l’oli d’ametlla dolça, aquest cosmètic de neteja corporal aconsegueix que la pell es revitalitzi i llueixi un aspecte sedós, mentre que la ment es calma. El seu preu: 8,50€.

Oil Ultime Aceite Esencial Relajante, de Schwarzkopf. És un producte exclusiu de saló, que barreja el poder relaxant dels olis del gessamí i la lavanda per a calmar l’estrès i l’ansietat. En un deliciós massatge en el cuir cabellut, aquesta combinació elimina la tensió i desestressa els sentits des del cap, aconseguint que la cabellera estigui més lliure i revitalitzada.

Mascarilla de Aceite de Jojoba d’Elvive. Aquest cosmètic capil·lar amb una alta concentració d’extracte d’oli de jojoba garanteix la completa nutrició de la teva cabellera, que lluirà radiant i plena de volum. Així la fibra capil·lar queda revitalitzada i s’evita el trencament. El seu preu: 4, 99€.