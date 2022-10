Deixar un treball tòxic

A la vida quotidiana estem exposats a conviure amb una persona tòxica. Com per exemple un company o, fins i tot, un familiar. Si mai has passat algun temps amb alguna personalitat tòxica, segur que ja hauràs notat com de destructives i esgotadores poden arribar a ser. Moltes vegades el mal rotllo apareix progressivament i sense avisar.

Molts cops en un lloc tòxic de treball, les persones no tenen les oportunitats per a avançar o obtenir ascensos. Com en qualsevol tipus de relació humana que establim a la vida, el respecte, la seguretat i la confiança són claus per a portar les coses a bon port.

I, en aquest sentit, és important saber envoltar-se de bones persones, però, no de persones que intenten guanyar influència sense reparar les conseqüències que això pot suposar per als seus companys.

Les xafarderies al lloc de treball són comunes, però les que fan malbé la reputació i donen un gir negatiu a les coses tenen efectes perjudicials per a les persones que treballen amb ells. En general, ho fan amb la idea de generar inseguretat i desconfiança en algú, quan no parlen amb honestedat i els seus propòsits en general només generen problemes intencionats.

Aquestes persones són generalment agradables, però, no els agrada ser superats per ningú. Això pot ser perquè són profundament insegurs. La persona tòxica és la que viu danyant el proïsme, no és feliç, ni deixa els altres que ho siguin. Viu en el passat o, potser, en el futur i és incapaç de gaudir el present. Aquestes persones sempre troben les coses dolentes al que tu fas, són tremendament egoistes. Són molt manipuladores, astutes i nocives. La majoria tenen una excel·lent relació amb el seu cap.

Em sento culpable de coses que no passo i que, per als caps, és justificat després de 6 anys, en les mateixes circumstàncies. Tots els dies que m’aixeco penso… Em sento malament i vull cridar i sortir corrents. Els sentiments de no estar prou preparada per a la feina que m’ofereixen em manifesta dubtes sobre mi mateixa. Però, hi ha moltes maneres de superar-les.

I, tenir por és, en part, allò que em manté viva. Però no està bé deixar que aquestes pors m’impedeixin avançar i trobar un camí, que podria fer que la meva vida fos molt millor com a persona. L’ansietat en canviar de feina està en tots els pensaments sobre el meu futur. L’ambient de treball diu molt d’una empresa perquè parla dels valors, els objectius, la cultura i els estàndards de la felicitat laboral.

