Les situacions! El primer pas és entendre-les, comprendre com han sorgit i després acceptar-les. Igualment, hem de tenir flexibilitat emocional per a poder adaptar-nos perquè en moltes ocasions sorgeixen de cop, sense previ avís. Deixar fluir significa això mateix, deixar que les situacions agafin el seu propi rumb sense alterar el nostre estat mental.

Ara, això sí, encara que vagin al seu ritme hem de tenir un cert control sobre elles, és com he escrit, primer hem de comprendre d’on venen i així sabrem cap on van.

En ocasions és millor apartar-se i abandonar l’objectiu, no té sentit continuar amb ell. Per una altra banda, quan l’objectiu és factible, però no acabem de trobar la forma d’accedir-hi, és quan entra en joc la fluïdesa perquè no anirem a contracorrent ja que comporta un desgast emocional massa elevat i tampoc ens assegura aconseguir-ho.

En aquest sentit, és de vital importància el nostre estat anímic, hem d’estar bé en la nostra pell per a poder acceptar i gaudir del moment actual en el què ens trobem, si no, ens serà impossible deixar fluir les situacions, les etiquetarem de bones o dolentes i això comporta inevitablement l’aparició de les emocions.

Per exemple, podem estar en plena ruptura sentimental, acabar de discutir amb els amics, perdre una oportunitat d’ascens social o laboral o fins i tot, estar malament a la feina, etc. Son situacions desagradables, però de poc serveix forçar-les a millorar quan hi ha més gent pel mig. És millor viure la situació des de fora, l’estem patim però no l’etiquetem, deixem que segueixi el seu curs.

Tenim clar que ens en sortirem tard o d’hora, som conscients que no ens afectarà tant com sembla, aleshores, és millor no precipitar-se per a veure el resultat. Són situacions que si alterem el seu ritme de procés, aniran en contra nostra perquè no tenim el control sobre elles. No estic parlant de resignació, sinó de paciència, tenim clar el nostre objectiu però no tenim el control sobre la velocitat per a arribar-hi.

