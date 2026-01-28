Defunció de Joan Pujal, qui va ser cònsol de Sant Julià i conseller general

Aquest dimarts ha mort l’exconseller general, Joan Pujal Areny, una figura clau de la política i la vida empresarial andorrana. Pujal va formar part de la legislatura constituent (1992-1993), un moment històric amb l’aprovació de la Constitució. Així ho publica RTVA. A més de la seva tasca com a conseller general, Pujal va ser cònsol major de Sant Julià de Lòria en dues ocasions: als anys 80, amb Albert Pintat com a cònsol menor, i entre el 2000 i el 2003, amb Agustí Marfany. També va liderar la llista d’Unió Laurediana, deixant empremta en la política parroquial.
Com a empresari, Joan Pujal, va destacar en el sector de la construcció, combinant la seva trajectòria política amb una presència rellevant al món empresarial.