Defunció de Joan Pujal, qui va ser cònsol de Sant Julià i conseller general

By:
On:
In: Societat
Joan Pujal Areny (RTVA)
Joan Pujal Areny (RTVA)

Aquest dimarts ha mort l’exconseller general, Joan Pujal Areny, una figura clau de la política i la vida empresarial andorrana. Pujal va formar part de la legislatura constituent (1992-1993), un moment històric amb l’aprovació de la Constitució. Així ho publica RTVA. A més de la seva tasca com a conseller general, Pujal va ser cònsol major de Sant Julià de Lòria en dues ocasions: als anys 80, amb Albert Pintat com a cònsol menor, i entre el 2000 i el 2003, amb Agustí Marfany. També va liderar la llista d’Unió Laurediana, deixant empremta en la política parroquial.

Com a empresari, Joan Pujal, va destacar en el sector de la construcció, combinant la seva trajectòria política amb una presència rellevant al món empresarial.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]