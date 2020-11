Dedica’t temps per a estar bé per dins i per fora

Hem plantejat aquesta tardor com una nova oportunitat per a emprendre hàbits que ens fan sentir bé en tots els sentits. Ho hem fet amb els tractaments facials, amb els capil·lars i ara és el torn de les cures corporals. Aquestes són les que més cauen en l’oblit amb l’entrada de la tardor, al contrari del que ens ocorre a la primavera. Però… fem-nos un favor: visquem per a nosaltres i no per a com ens veu la resta. A continuació et presentem una sèrie de cures corporals 2020 molt interessants per a tu.

Les cures de sempre

Tornant a la dinàmica d’abans: tapar amb roba no pot ser sinònim mai d’oblit. La nostra pell requereix de cures tot l’any. Tal com ocorre amb el cutis, la dermis de tot el cos exigeix gestos diaris i imprescindibles com són la higiene i la hidratació.

Per exemple, aquesta temporada hem estat molt conscients del paper clau que juga la neteja en la cura personal, per a protegir-nos de l’agressió exterior, contaminació o bacteris. No es tracta de deixar córrer l’aigua, perquè toqui la nostra pell, sinó d’emprar cosmètics d’higiene que s’adaptin als nostres gustos i necessitats per a realitzar una neteja eficaç i profunda, però en la qual es respecti el PH natural.

La hidratació no es negocia. Li hem de donar molta importància a la hidratació perquè és, després de la neteja, la clau de la salut del cutis, cabell i cos. Amb la higiene no n’hi ha suficient, perquè la nostra pell estigui revitalitzada i radiant és imprescindible l’ús d’hidratants. En el mercat hi ha una infinitat de productes adaptats a les textures i particularitats de la nostra pell, així que no hi ha excusa vàlida per a oblidar aquest pas. També hi ha cosmètics de ràpida absorció i podem esperar-nos uns minuts perquè la fórmula actuï.

Usar un exfoliant corporal almenys una vegada a la setmana és molt recomanable per a garantir una pell alliberada d’imperfeccions i cèl·lules mortes. És un gest que també cau en l’oblit però que és fonamental per a aconseguir que els tractaments actuïn amb total eficàcia. També ho és apostar per fórmules que ofereixin una resposta concreta a les nostres necessitats, com els reductors o les fórmules antiaging.

Per bellezactiva.com