Decorar aquest Nadal amb ponsèties

Juntament amb els dolços nadalencs, l’arbre o el pessebre, la ponsètia és un dels símbols de les festes nadalenques, i un element decoratiu que no sol faltar a les nostres llars, any rere any. Hi ha moltes maneres de decorar amb aquesta planta, sigui per ella mateixa o juntament amb altres accessoris. Et proposem algunes idees originals perquè aquest Nadal una mica atípic, llueixi com mai abans ho havia fet.

Una de les opcions que hem vist a les xarxes i que ens ha agradat molt, és col·locant-les en els buits de les prestatgeries a mode de columnes que atorguen molt color i alegria a qualsevol espai. En centres de taula, per si soles juntament amb branques d’avet, o combinant-la amb diferents elements de temporada, com fulles seques pintades de daurat, fruita seca, pinyes… Col·locant-les al peu de l’arbre i integrant-les en la decoració. Aquí es pot jugar amb els diferents colors en els quals es troba la planta.

4. En format corona per a penjar de la porta principal de la casa o la llar de foc. Si la grandària ho permet, es pot ficar dins de gerros, pots de vidre o copes juntament amb espelmes, llums de fades o molsa.

Si preferim no obstant això, optar per la planta com a únic element protagonista, igualment podem treure-li molt partit, decorant els tests. En aquest sentit, podem pintar-los amb aerosol platejat o daurat per donar-los un toc més elegant o glamurós, folrant els tests amb diferents teles de motius nadalencs o cobrint-les amb jute, penjant accessoris d’ells, tals com boles, campanetes, estrelles o cors, o lligades amb grans llaços.

Una altra idea molt bonica, per exemple per a decorar l’entrada d’un habitatge, és optar per la varietat Amazon, de tija alta, cobrir el tronc amb cinta decorativa i introduir boles d’arbre en el test. Tot és qüestió d’imaginació.

