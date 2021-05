Decorar amb motllures

Sigui com sigui la decoració de la nostra llar, amb motllures mostra un aspecte diferent, més elegant, que distingeix els espais i els enriqueix. Amb elles, encara que la decoració sigui senzilla, les habitacions adquireixen un aire espectacular.

Per a aconseguir un bon resultat, has de tenir en compte factors com la proporció de l’espai. Si els teus sostres són alts, admetran motllures amples i decorades; però si són baixos, van millor les motllures rectes, estretes i senzilles. Amb les parets és similar. No té sentit decorar profusament amb motllures les parets d’una habitació petita. El millor és deixar aquests elements per a espais amplis i esplaiats.

Si tens una estança àmplia amb suficient espai, pots posar en pràctica un munt d’idees. Pots utilitzar, per exemple, motllures de diferents gruixos creant rectangles o utilitzar els plafons dels llums de sostre.

Amb el color també podràs jugar molt, ja que encara que solen ser blanques, pots pintar-les del color de les parets o de tonalitats més o menys fosques i intenses. D’aquesta manera, les possibilitats decoratives es multipliquen fins a l’infinit.

Per Tot Sant Cugat

Font: Decoracion2.com