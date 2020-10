Decoradors virtuals d’espais per a decorar abans de gastar els diners

Un dels nostres problemes quan volem fer una reforma o pintar una habitació són els dubtes de si quedaran bé els canvis, el color en una paret o l’altra, o la disposició dels elements en cada habitació. A través d’aquesta entrada us recomanem algunes opcions per a la decoració d’interiors virtual. No gastis diners. Dedica una estona a provar els colors o la disposició dels mobles amb alguna d’aquestes eines gratuïtes per a decorar virtualment la teva llar.

Decorador Virtual online Comex

Imagina com seran els teus espais. Experimenta amb els colors. Tria combinacions i sobretot comparteix. El decorador virtual et permet pujar les teves pròpies fotografies, definir les àrees per a decorar i fins i tot imprimir-les. Però també t’ofereix plugins per a descarregar per a aplicacions com PhotoShop, CorelDraw, Illustrator o fins i tot AutoCad.

Simulador d’ambients Bruguer

Bruguer i Dulux Trade ens ofereixen un simulador d’ambients que ens ajuda a triar els colors de les parets sense necessitat d’haver de pintar. D’aquest tipus també hi ha per exemple Colorsnap Visualizer, entre altres. Titan Decora no volia ser menys i també compta amb la seva pròpia aplicació, tant per a pintar interiors com exteriors.

Home By dissenya la teva casa en 3D

Si coneixes el joc dels Sims aquesta aplicació de Home by Me’t, facilita el disseny d’interiors des del teu Windows, Mac o fins i tot una Tauleta. Amb només una mica d’imaginació pots crear la teva llar en 3D sense molt d’esforç. És molt útil el simulador de llum solar per a veure com quedarà la teva llar segons el moment del dia. No deixis de provar la seva immersió per a caminar per dins del teu disseny.

Sweet Home 3D. Decora la teva casa i col·loca els mobles

Aquesta aplicació està disponible per a Windows, Mac i Linux. Sweet Home 3D és una aplicació que permet dissenyar i decorar la teva llar, col·locar els mobles, seleccionar els colors, tirar envans de manera virtual, etc.

Són moltes les aplicacions que et poden ajudar per a la decoració de la teva casa, simular els espais, fer el teu propi planell en 2D o 3D i moltes més idees sense necessitat d’invertir un euro.

Per Decoracion2.com