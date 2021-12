Declarada d’Interès Nacional la plaça elevada sobre el riu Gran Valira, a Sant Julià de Lòria

El Govern ha declarat Projecte d’Interès Nacional la construcció d’una plaça pública elevada sobre part de l’avinguda Rocafort i sobre la part del carrer Verge de Canòlich que toca aquesta avinguda de Sant Julià de Lòria. A més, la futura plaça sobrevolarà parcialment sobre el tram del riu Gran Valira ubicat a la zona de les Arades, motiu pel qual s’han declarat d’interès nacional aquests treballs.

Es recorda que el 13 de juliol del 2021 el ministre de Territori i Habitatge i el cònsol major lauredià, Josep Majoral, van signar un conveni de col·laboració per executar es obres de l’espai públic de forma conjunta i coordinada. I és que, la construcció, a la vegada, implicarà uns treballs complementaris de prevenció enfront del risc d’inundació del riu Gran Valira.

D’aquesta manera, es durà tot a terme mitjançant una sola obra. Tenint en compte que el projecte té dues funcionalitats diferenciades, es justifica el projecte conjunt d’una única obra per coordinar-lo integralment per part de les dues administracions públiques. L’elaboració compartida aporta un benefici a l’interès públic general en tant que es crea un nou espai públic per a la ciutadania i a la vegada es redueix el risc natural d’inundabilitat a la zona.

Per tant, de forma coordinada entre l’Executiu i el Comú es durà a terme una obra que correspon a competències governamentals (prevenció enfront el risc d’inundació) i l’altra a competències comunals (creació d’un espai públic tipus plaça per a gaudi ciutadà).

A més, la licitació, contractació i execució de l’obra en un sol expedient administratiu donarà lloc a un estalvi pressupostari i de mitjans personals de les administracions públiques, ja que els dos tipus d’actuacions s’executarien en una sola licitació i contractació, possibilitant costos més baixos per causa d’economia d’escala, i una reducció de les tramitacions administratives. Cadascuna de les dues administracions assumirà el cost d’aquella part dels treballs que corresponen a la seva competència.

El nou espai públic se sobreposaria al trànsit de vehicles de l’avinguda Rocafort, que circularan per sota de la plaça.