Decidit! Joan Verdú competirà a la Copa del Món de Val d’Isère

Joan Verdú esquiant a Pitztal (FAE)

Joan Verdú ha decidit competir a la cursa de gegant de la Copa del Món de Val d’Isère que es disputarà aquest dissabte. L’andorrà sembla que es troba recuperat de la lesió i considera que el seu estat de forma és idoni per a fer front a la competició. Joan Verdú ha estat setmanes lluitant per a recuperar-se de la lesió de l’isquiotibial que es va produir just després de la primera cursa de la Copa del Món, a Sölden, que va ser cancel·lada finalment per culpa del vent.

Aquesta cita a Val d’Isère serà, per tant, la primera en què tots els esquiadors puntuaran per a iniciar el compte de la Copa del Món i Verdú hi serà present. A Val d’Isère, a més de Verdú també correrà, però el diumenge a l’eslàlom, l’esquiador andorrà Àxel Esteve.

Joan Verdú, esquiador: “Ha estat una carrera contrarellotge per a recuperar-se, no el més ràpid possible, però sí el millor possible. Han estat cinc setmanes dures i intenses, però ha anat molt bé. Estem tots una mica sorpresos. Em noto molt bé, hem provat de menys a més i ha anat molt bé i hem decidit participar a Val d’Isère. No només participaré, sinó que podré ser competitiu. La part física, la part mèdica, la part ‘rehab’ ha donat el vistiplau, i amb certes garanties de no assumir un risc massa elevat, així que a donar-ho tot”.