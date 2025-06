Decàleg per a prevenir les arrugues mentre dorms

Una dona dormint correctament per a evitar arrugues (We-vibe)

Dormir bé no només és essencial per al teu benestar, sinó també per a la salut i joventut de la teva pell. Durant la nit, la pell es regenera, però uns certs hàbits poden accelerar l’aparició d’arrugues. En aquest article que hem elaborat per a tu compartim un decàleg infal·lible per a prevenir les arrugues mentre dorms i despertar amb una pell més lluminosa i llisa.

Sabies que la postura en la qual dorms pot influir en l’envelliment de la teva pell? Existeixen dos tipus d’arrugues: les d’expressió i les que apareixen a causa de la pressió mentre dormim. Si cuides la teva pell amb una rutina nocturna rigorosa, investigues els millors productes i fas una inversió per a trobar els ideals, això t’interessa. T’oferim les claus per a prevenir les arrugues.





Tipus d’arrugues provocades per la son

A grans trets, podem dividir les arrugues en tres grans tipus: les de l’edat, les d’expressió i les de la son:

– Les arrugues per l’edat es deuen principalment a l’envelliment natural de la pell i es formen per la pèrdua progressiva de col·lagen, elastina i hidratació. Es caracteritzen per ser més profundes i permanents, apareixent amb major freqüència en zones com el contorn dels ulls, el front i al voltant de la boca.

– Les arrugues d’expressió són línies que es formen a causa dels moviments repetitius del rostre, com somriure, arrufar les celles o entretancar els ulls. Al principi són dinàmiques (només apareixen amb el gest), però amb el temps poden tornar-se permanents a causa de la pèrdua de col·lagen i elastina en la pell.

– Les arrugues pels efectes de dormir són plecs que es formen en la pell a causa de la pressió i fricció repetida contra el coixí mentre dormim. Amb el temps, aquestes marques poden tornar-se permanents, especialment en persones que dormen de costat o boca avall, ja que la pell es doblega i perd elasticitat.





Decàleg per a evitar les arrugues per la son

T’oferim el següent decàleg per a que puguis regalar-te un descans reparador i, a la vegada, adoptis bons hàbits per a prevenir les arrugues mentre dorms. La teva pell t’ho agrairà!

1. Dorm cap amunt

La postura en dormir influeix en la formació d’arrugues. La postura recomanada és dormir cap amunt, afavoreix la respiració i no provoca pressió sobre la pell del rostre.

Dormir boca avall és la postura que més incideix en l’aparició d’aquesta mena d’arrugues. Obstrueix els fol·licles de la pell, afecta la circulació i a la retenció de líquids i és la culpable que ens despertem amb el rostre inflat i les felices bosses dels ulls marcades.

Si tens el costum de dormir de costat, t’apareixeran arrugues en els pòmuls, barbeta i escot a causa de la pressió contra el coixí i la torsió entre els llençols.

El solc nasogenià és una de les zones on més s’intensifiquen les arrugues prematures. Depenent del costat en què dormim, un lateral de la cara patirà les conseqüències del temps més que l’altre.

2. Eleva lleugerament el cap

Usar un coixí adequat que mantingui el cap lleugerament elevat ajuda a evitar l’acumulació de líquids en el rostre, reduint la inflor i millorant la circulació.

3. Usa una funda de coixí de seda o setí

Els teixits de cotó absorbeixen la humitat de la pell i poden causar fricció. Opta per fundes de seda o setí, que redueixen la fricció i prevenen les marques en el rostre.

4. Hidrata la teva pell abans de dormir

Una pell deshidratada és més propensa a l’aparició d’arrugues. Aplica una crema nocturna amb ingredients com a àcid hialurònic, retinol o pèptids per a potenciar la regeneració cel·lular.

5. No t’oblidis del coll i l’escot

Aquestes zones també són propenses a la formació d’arrugues. Si dormim unint els braços, apareixeran arrugues amb forma de ventall, especialment en l’escot.

6. Usa un tractament nocturn amb retinol

El retinol és un poderós actiu que estimula la producció de col·lagen i ajuda a reduir línies d’expressió. Incorpora-ho en la teva rutina nocturna, sempre acompanyat d’una bona hidratació.

7. Evita dormir en una habitació massa seca

L’aire sec pot deshidratar la pell i accelerar l’envelliment. Usa un humidificador per a mantenir un nivell òptim d’humitat en l’ambient.

8. No t’oblidis de la doble neteja nocturna

Dormir amb restes de maquillatge o impureses impedeix la regeneració cel·lular i pot accelerar l’envelliment de la pell. Assegura’t de realitzar una doble neteja amb productes suaus abans d’anar-te’n al llit.

9. Massegeu el rostre

De la mateixa manera que patim contractures a l’esquena o dolors en les articulacions, la cara pateix les tensions diàries, els músculs es posen rígids i això, afavoreix l’aparició d’arrugues prematures. L’ideal és realitzar-se un automassatge cada nit a la cara i coll.

10. Dorm el que sigui necessari

El descans és clau per a una pell jove i saludable. Dormir menys de 7 hores afecta la producció de col·lagen i elastina, accelerant l’aparició d’arrugues. Prioritza un descans reparador per a mantenir la teva pell en la seva millor versió.





Per bellezactiva.com