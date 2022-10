Debut del BC Andorra a la lliga aquest divendres a Castelló

L’entrenador del BC Andorra, Natxo Lezkano, està pendent de la infermeria de cara a l’estrena a la lliga. Un estrena a la LEB Or que es produirà aquest mateix divendres, 7 d’octubre, a les 20:45 hores i lluny del Principat. En concret, els andorrans jugaran en el seu debut en el campionat regular a la pista del Tau Castelló.

L’únic descartat semblaria ser, Juan Rubio, que estarà encara un mes inactiu. Tobias Borg, Rafa Luz i Alexis Bartolomé són dubtes, amb més opcions de disposar de minuts els dos últims.

El mateix Lezkano gairebé descarta que Borg pugui arribar a jugar aquest partit. “Tobias és dubte. Jo crec que per als següents partits hi serà segur, per a aquest potser encara és massa d’hora”. Quant als altres dos jugadors caldrà veure com han evolucionat dels seus problemes físics en les darrers hores, però hi ha encara esperances.

L’equip segueix treballant per a conjuntar-se i interioritzar els sistemes de Natxo Lezkano, que reconeixia que encara queden setmanes per a veure l’equip que vol.