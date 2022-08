Debut de Tomàs i Bernat Lomero, a l’Europeu de Natació 2022

Tomàs i Bernat Lomero, nedadors de la Federació Andorrana de Natació, han fet el seu debut competint a la mateixa sèrie dels 50 m papallona del 36è Campionat Europeu de Natació organitzat per la LEN, a Roma.

Tomàs ha fet una millor marca personal, molt a prop del rècord d’Andorra amb un registre de 24,35 i un 41è lloc. Pel que fa a Bernat, també s’ha quedat molt a prop de la millor marca andorrana, amb un 24,37 i un 42è lloc. El rècord d’Andorra és del mateix Bernat Lomero i està en 24,33.

‘Estic content amb la marca que he fet avui, tot i que he comès un parell d’errades que m’haguessin permès baixar un parell de dècimes’ ha dit Tomàs, un cop acabada la prova. Abans de competir la sèrie, el més jove dels germans Lomero, tenia una millor marca personal de 24,47 en 50 m papallona.

Segons l’opinió d’Alfonso Maltrana, entrenador i director tècnic de la FAN: ‘he vist en Tomàs amb força, potència física i fent una bona prova. Tècnicament, ha nedat bastant bé, amb un parell d’errades mínimes a la primera i última braçada. Sense això segurament hauria fet rècord d’Andorra’.

Per la seva part Bernat, que també ha nedat en temps de rècord d’Andorra, ha comentat: ‘les sensacions no han estat del tot bones, crec que no s’ha vist reflectit l’estat de forma en què estic’, però ha finalitzat valorant: ‘tot i això, estic molt a prop del rècord nacional’.

Maltrana: ‘Bernat, està en plena condició física, s’ha quedat a tan sols quatre centèsimes de la seva marca nacional. Durant la prova, l’he vist nedar no gaire còmode, potser, tècnicament, una mica forçat, però d’acord amb els nostres objectius, estic satisfet amb la seva participació perquè en el seu ritme habitual de competició hauria rebaixat el rècord d’Andorra’.

‘Després de la primera prova, tots dos nedadors mostren una condició física excepcional. Avui dijous ha estat evident la potència amb la que neden i la força que apliquen. Petits detalls han marcat la diferència entre el crono obtingut i el que es mereixien. Ho veig i ho valoro. Ells com a esportistes són crítics i inconformistes amb el seu rendiment, però és palpable el seu esperit competitiu i les ganes de millorar’.