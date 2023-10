De què tracta la Demència Frontotemporal i les diferències amb l’Alzheimer

Un metge observant les proves d’una ressonància magnètica a un cervell (Getty images)

La demència frontotemporal (DFT), també coneguda com a degeneració frontotemporal, és una malaltia neurodegenerativa progressiva que afecta principalment les zones frontal i temporal del cervell. És diferent de l’Alzheimer en diversos aspectes clínics i patològics, i tot i que la majoria dels símptomes coincideixen, cal diferenciar-les i tractar-les adequadament:

Regió cerebral afectada:

DFT: Aquesta malaltia afecta les regions frontal i temporal del cervell. Les àrees frontal i temporal estan involucrades en les funcions executives, el comportament social, el llenguatge i les emocions.

Alzheimer: L’Alzheimer sol afectar a zones del cervell relacionades amb la memòria, com l’hipocamp.

Símptomes:

DFT: Els símptomes inicials inclouen canvis en la personalitat, la conducta i les habilitats socials, com la falta d’inhibició social, comportament impulsiu, pèrdua d’empatia i manca de preocupació per les normes socials. També pot afectar el llenguatge, amb dificultats per a comprendre i expressar paraules.

Alzheimer: Els símptomes inicials de l’Alzheimer es relacionen més amb la pèrdua de la memòria i la desorientació en el temps i l’espai. Les dificultats amb el llenguatge solen aparèixer més tard en la progressió de la malaltia.

Edat d’inici:

DFT: Tendeix a començar en edats més primerenques, generalment entre els 40 i els 65 anys.

Alzheimer: Sol aparèixer en edats més avançades, més comunament, després dels seixanta-cinc anys.

Patologia:

DFT: En l’àmbit patològic, es caracteritza per l’acumulació de proteïnes anormals, com la tau i la TDP-43, en les cèl·lules cerebrals afectades.

Alzheimer: L’Alzheimer es caracteritza per l’acumulació de placa de beta-amiloide i enllaços neurofibril·lars.

Progressió:

DFT: Progressa més ràpidament que l’Alzheimer, i la durada de la malaltia pot variar, però sovint és de 6 a 10 anys des de l’inici dels símptomes fins a la fase final.

Alzheimer: De progressió més lenta, amb una durada que pot estendre’s durant dues dècades o més des dels primers símptomes fins a la fase final.