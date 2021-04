De Portbou a Llançà

A Portbou (Alt Empordà) comença el GR-92, més conegut com a sender del Mediterrani o camí de ronda de la Costa Brava. El primer tram d’aquest sender que va paral·lel al mar i recorre tot el litoral català, ens permet gaudir d’un dels paisatges més abruptes de la costa gironina i que suposen l’avantsala del Cap de Creus. Anirem dels alts i impressionants penya-segats que envolten Portbou i que fan encara més minúscula aquesta petita població empordanesa, fins a Llançà i el seu port que l’obre al mar, passant per petites cales de còdols amagades a peu de carretera. En total són uns 10 km de distància, que es poden fer en una tranquil·la excursió matinal de dues hores i mitja.

Comencem a caminar des de l’oficina de correus de Portbou, on pujarem cap a l’estació de Renfe pel carrer de l’Alcalde Miquel Cabré. Pujarem unes escaletes i després n’agafarem unes altres que queden entre els carrers de Muntanya i de Barca i que van a parar a un caminet que s’enfila cap amunt i que desemboca a la carretera N-260. La seguirem, amb compte, durant uns 400 metres fins arribar a una revolt pronunciat a l’esquerra, on veurem el sender, davant nostre, que ens porta cap al Coll del Frare (205 m). Compte aquí, no prenem la pista ampla de la dreta, ja que aquesta ens portaria cap a la ruta transpirinenca que travessa tots els Pirineus.

Des del Coll del Frare podem veure, davant nostre, tota la costa retallada del nord del Cap de Creus mentre que darrere nostre veiem- molt petit- el poble de Portbou. La nostra propera parada serà la badia de Colera, on arribarem en tres quarts d’hora seguint el sender que segueix la carena de la muntanya arran de mar.

Sortirem del poble de Colera pel carrer de l’Escorxador fins arribar a la riera de Molinàs, que hem de creuar, deixant el pont del tren a la nostra esquerra. Ja fora del poble agafarem de nou el camí de terra fins a la primera bifurcació, on tombarem a l’esquerra fins que la pista s’acaba. Aquí prenem un corriol a la dreta que comença a pujar, a través d’una zona boscosa, cap el Coll de Sant Antoni, a l’altra banda del qual ja veiem la platja de Garbet i el Cap Ras.

Un cop a Garbet ja ens queda ben poc per arribar a Llançà. Des d’aquesta cala resseguirem la línia de costa, per un corriol que queda entre el mar i la carretera, i en mitja hora arribem al Cap Ras, on hi ha la platja del Cap Ras. Des d’aquí pujarem per unes escales fins a una pista asfaltada que ens porta a la carretera.

Poc abans d’arribar a Llançà, passem per una altra petita cala: la platja de Grifeu. En 10 minuts arribem a un petit embarcador i seguim caminant fins arribar a la riera de Llançà i al seu passeig marítim, al final del qual hi ha el port. Des d’aquí, el camí de ronda continua cap al Port de la Selva i Cadaqués, recorrent ja part del Parc natural de Cap de Creus. Si tenim més temps i ganes de caminar, podem continuar.

Aquesta ruta es pot fer amb transport públic, baixant a l’estació de Renfe de Portbou i tornant a agafar el tren a l’estació de Llançà.

Per Lamalla.cat