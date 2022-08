De pel·lícula: detingut a Puigcerdà per robar un vehicle dels Bombers i conduir-lo begut i sense carnet

Un noi de 18 anys, ha estat detingut aquest cap de setmana a Puigcerdà com a presumpte autor del robatori d’un vehicle dels Bombers de la Generalitat. A més a més el jove, que no resideix a la Cerdanya, està acusat d’haver conduït el cotxe sense carnet i d’haver sostret de la caserna de Bombers de Puigcerdà un uniforme, amb el qual es va vestir per a l’ocasió.

Segons han informat els Mossos d’Esquadra, la matinada de dissabte a diumenge el presumpte delinqüent va forçar la porta d’entrada al parc de bombers, situat al peu de la recta de Queixans (N-260), i se’n va emportar tant el vehicle com diverses peces d’un uniforme.

Posteriorment, segons les mateixes fonts, va començar a conduir per la zona, malgrat no disposar de permís de conducció. Al cap de poca estona va ser localitzat perquè es va constatar que havia patit un accident de caràcter lleu. L’home va ser trobat a prop de la discoteca Badiu, a Queixans, on a més a més va donar positiu en el control d’alcoholèmia.

L’individu ha passat aquest dilluns, 8 d’agost, a disposició dels jutjats de Puigcerdà. La policia l’acusa dels delictes de robatori amb força, danys i conducció sota els efectes de l’alcohol i sense carnet. De moment no s’ha detallat quina és la seva població de residència i només se n’ha concretat que viu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.