De Mika en Mika s’omple la pica. FC Andorra 1 – Osca 0

Imatge de German Valera en el partit entre l’FC Andorra i l’Osca (FC Andorra)

Partit molt disputat el que s’ha jugat aquest migdia de diumenge a l’Estadi Nacional entre l’FC Andorra i l’Osca. Hi ha hagut uns primers minuts que han estat per als aragonesos que han gaudit d’una clara ocasió amb una pilota a la fusta. A partir d’aquest moment han estat els tricolors els que han agafat les regnes del matx. Amb aquest domini han pogut aconseguir perforar la porteria visitant mitjançant Sinan Bakis que amb la seva rematada posava l’1 a 0 en el marcador. Hi ha hagut suspens perquè la jugada ha estat revisada pel VAR, però s’ha pogut comprovar que el gol era legal.

L’Andorra, en aquests moments, s’estava agradant i ha gaudit d’una nova ocasió. Altre cop de Bakis que ha enviat l’esfèrica al pal. L’àrbitre havia indicat fora de joc en primera instància, però, si la pilota hagués entrat, el VAR hauria hagut de visionar les imatges ja que, realment, no hi havia situació antireglamentària. Ha estat en els últims minuts de la primera part quan l’Osca ha tornat a pressionar i generar ocasions. Afortunadament, el col·legiat indicava el camí dels vestidors amb l’1 a 0 per a l’FC Andorra.

Reiniciat el partit després del descans, en els minuts inicials disputats del segon període, els tricolors sortien més endollats que en començar la primera part. Això ha provocat que, Ziganda, el tècnic de l’Osca, mogués la banqueta amb els dos primers canvis per al seu equip. Les substitucions s’han traduït amb una major pressió aragonesa sobre la formació d’Eder Sarabia. Tot i això, hi ha hagut incursions andorranes, com una d’un elèctric Valera, al minut 65, i que havia de ser aturat amb faltes pel rival. També ho provava Bover, però blocava la pilota el porter visitant.

Al 68, Eder Sarabia, també efectuava els primers canvis per tal que l’encontre no “s’escapés” ja que seguia el mínim avantatge en un Estadi Nacional que, aquest diumenge, ha reunit 2.030 persones. Al minut 74, Andrés, porter de l’Osca, ha realitzat una aturada antològica quan tothom ja cantava el gol de Bakis. L’FC Andorra seguia insistint amb un gran Mika Mármol, exhibint un joc de gran qualitat i també de Germán Valera. La insistència precisament dels locals ha fet que, al 78, Cristian Salvador veiés, en cometre una nova falta, la segona tarja groga i deixés la seva formació amb 10 jugadors.

Amb aquest panorama, els tricolors han seguit gaudint d’arribades a l’àrea aragonesa, perdonant en més d’una ocasió el que hagués suposat la sentència del partit. Així, s’arribava a la fi del temps reglamentari i l’àrbitre afegia 3 minuts. La victòria ja no s’escaparia. 1 a 0 i la permanència a la butxaca.