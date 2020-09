De Llançà a Sant Pere de Rodes

El monestir benedictí de Sant Pere de Rodes està situat a la muntanya de la Verdera, al municipi del Port de la Selva. Per accedir-hi hi ha diverses rutes a peu, totes d’incomparable bellesa i no gaire dificultat. Us proposem, però, la que surt de Llançà.

Una de les rutes a peu és la d’arribar al cenobi sortint del poble de Llançà. El traçat és un sender de gran recorregut (GR-11) i té una durada d’unes tres hores, aproximadament.

S’inicia just al carrer de la Mina, a l’alçada de la plaça de Sant Toribi. El camí passa per diferents zones humides i de precipicis amb molta vegetació. És a mesura que el camí va pujant que es comencen a veure vistes espectaculars, però no és fins a la zona més alta, a uns 500 metres, que la vista és completa: el cap de Creus i el Port de la Selva.

L’itinerari continua cap al monestir de Sant Pere de Rodes, passant pel mas de la Granja, el mas de la Pallera i l’ermita de Santa Helena.

La zona és rica en dòlmens, com ara el de les Vinyes Mortes I, que es pot veure a la zona limítrofa entre els municipis de Pau i el Port de la Selva.

Per a qui vulgui fer una ruta només de dòlmens a peu pel Parc Natural del Cap de Creus, n’hi ha una que surt de Roses i va fins a la creu d’en Cobertella, passa per la casa Cremada i la Muntanyeta i arriba al dolmen del cap de l’Home, al del puig d’en Marès i a la cova-dolmen del rec de la Quana.Extret del llibre A peu pel litoral.

