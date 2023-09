De la Casa es manté en el podi de Turismes, a Gironella

Gerard de la Casa competint a Gironella (FotoEsport)

En el retorn a la competició, després de superar el període de vacances, Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) va començar la part decisiva de la temporada en el segon esgraó del podi de Turismes de la XXXIV Pujada Gironella – Casserres, cinquena prova vàlida per al Campionat de Catalunya de l’especialitat. A Gironella, el pilot andorrà no va poder amb la potència del Porsche de Jordi Gaig, que va ser el més ràpid de la categoria Turismes.

Molta calor i les cinc pujades es van disputar el diumenge (dia 10)

La climatologia que van haver de suportar els presents en els 6 km de la pujada va ser molt dura. Les ombres que, per sort, són abundants en la zona boscosa per on discorre la pujada van ajudar a aguantar una temperatura que en molts moments va estar per sobre dels 30°, no va ser fàcil.

Les altes temperatures també van afectar els pilots i mecàniques que van disputar un meeting que els va mantenir en tensió més de 7 hores, des que es va iniciar fins lliurament de trofeus.

Com és habitual en el certamen català els organitzadors (Escuderia Gironella) van programar cinc pujades, tres d’entrenaments i dos de carrera. La millor de cada pilot de les dues de carrera era la que es tenia en compte per a la classificació final.





Resultat previst per a un Gerard amb la ment posada en el certamen espanyol

El pilot de Gedith Center, coneix bé el traçat d’una pujada que va guanyar l’any 1998, tenia assumit que, en condicions normals, seria complicat seguir el ritme del Gaig. Així ho va explicar al final de la jornada: “Crec que la segona posició és el millor resultat al qual podíem aspirar. També és cert que no ens donem per vençuts i intentem pressionar al Jordi (Gaig). És difícil, tampoc volem arriscar més del necessari. Avui, a la segona pujada, no hem forçat, vam tenir un petit toc a l’inici i crec que continuar atacant no era el que tocava”.

Una vegada començada la part decisiva de la temporada, el pilot de Baporo Motorsport ja pensa en la cita d’Eivissa, prova amb la qual s’obre la segona part de la temporada del Campionat d’Espanya de l’especialitat. Aquest era el seu comentari: “Anirem a Eivissa a defensar les opcions que tenim per a defensar el títol que vam aconseguir la passada temporada. És una prova particular, fins a l’últim instant no saps quins rivals et trobaràs. Amb tota seguretat, haurem de córrer molt per a estar entre els millors”.

La Pujada sa Cala – Illa d’Eivissa, organitzada per l’Automòbil Club d’Eivissa i Formentera, es disputarà els dies 14 i 15 d’octubre.