De figues a bacores…

La figuera és un arbre pertanyent a la família de les Moràcies, de les quals existeixen més de 1500 espècies. Entre els diferents tipus de figueres, es troben les denominades Bíferes, que són aquelles que produeixen dos fruits diferents: les figues i les bacores, que encara que semblants, no són el mateix. De fet, entre la collita d’una i l’altra disten més de 8 mesos, d’aquí el refrany que dona nom al títol de l’article, i que s’utilitza per a denominar a un acte que ocorre de molt de tant en tant.

Existeixen moltes diferències entre la figa i la bacora, a més, de l’esmentada a l’anterior paràgraf (la figa surt a la fi d’estiu i la bacora a la fi de maig), com per exemple: la bacora té forma més de pera, és de major grandària, menys dolça pel fet que té major quantitat d’aigua (pel que és menys calòrica) i la seva pell és de color verdós, amb una carn, això sí, de color molt més intens. La figa per la seva banda, conté més sucre, és més petita i el seu exterior d’una tonalitat morada.

La manera de créixer també difereix entre ambdues: la bacora creix sota la fulla, la figa ho fa per sobre d’ella.

Totes dues comparteixen, això sí, el fet de ser aliments energètics i, per tant, molt aconsellables per als esportistes, tant abans com després de l’entrenament. Entre els seus múltiples beneficis, es troben també: regulen el sistema nerviós i el ritme cardíac, posseeixen multitud de minerals com el potassi, el magnesi i el fòsfor que serveixen per a augmentar les defenses i afavoreixen la producció de la massa muscular.

Aquests fruits solen menjar-se frescos, si bé també poden utilitzar-se en cuina per a fer melmelades, pastissos o formar part de salses per a acompanyar guisats de carns.